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رئيس البرلمان العربي: (لغة الضاد)اثرت المخزون الثقافي للحضارة الإنسانية عقودا طويلة

3/1/2024 4:26:42 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهره - 1 - 3 (كونا) -- أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي اليوم الجمعة أن اللغة العربية ستظل ركنا أساسيا من أركان الحفاظ على الهوية العربية فقد اثرت المخزون الثقافي والفني للحضارة الإنسانية عقودا طويلة.
ودعا العسومي في بيان بمناسبة اليوم العربي للاحتفال باللغة العربية الذي يوافق الأول من مارس كل عام إلى الحفاظ عليها والاهتمام بتدريسها للأجيال الصاعدة في ظل التراجع الذي تشهده حاليا.
وشدد على ضرورة السعي الحثيث وبالتعاون مع منظمات العمل العربي المشترك لتمكين اللغة العربية على كافة الأصعدة والسبل في مواجهة اللغات الأجنبية التي يسيطر تدريسها الآن على المراحل التعليمية المختلفة مما أدى الى تأثر الأجيال الحالية بهذه اللغات والابتعاد عن لغتهم الأم (لغة الضاد).
وطالب بالاهتمام بالمبادرات التي يطلقها عدد من الدول العربية لتعزيز مكانة اللغة العربية والحفاظ على مفرداتها وتشجيع فئات الشباب على استخدامها على وسائل التواصل الاجتماعي.(النهاية)

م ف م / م خ




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