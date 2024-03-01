لبنان يدين مجزرة غزة ويدعو لإنشاء لجنة تحقيق دولية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت الأول من آذار (بترا)- أدان لبنان بشدة القتل المتعمد لعشرات المدنيين الفلسطينيين العزل وجرح المئات جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لطوابير المساعدات الإنسانية في غزة.
وأصدرت وزارة الخارجية اللبنانية بياناً اعتبرت فيه أن العمل الإسرائيلي يندرج ضمن إطار سياسة تجويع الشعب الفلسطيني وإبادته بصورة جماعية، مما يضعف فرص السلام العادل والشامل.
ودعا البيان إلى إنشاء لجنة تحقيق دولية لتحديد المسؤوليات وللحؤول دون إفلات الجهة المسؤولة عن هذه الجريمة من المحاسبة والعقاب.
وأكد أهمية اعتماد المجتمع الدولي معايير موحدة لوقف انتهاكات القانون الدولي الإنساني الصارخة في غزة من خلال اتخاذ موقف دولية حازمة بامتثال إسرائيل، أسوة بغيرها من الدول، للقانون الدولي الإنساني، والسماح بالإيصال الفوري وغير المشروط للمساعدات الإنسانية، ووقف إطلاق النار لإنهاء هذه الحرب العبثية التي تزيد التطرف والحقد، ولا ينتج عنها سوى المآسي والويلات، وتؤسس لحروب وصراعات مستقبلية وقودها الأبرياء العزل".
--(بترا)
ف ج/م ق/أس
01/03/2024 12:08:15
MENAFN01032024000117011021ID1107921363
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