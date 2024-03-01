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لبنان يدين مجزرة غزة ويدعو لإنشاء لجنة تحقيق دولية

3/1/2024 4:26:35 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

بيروت الأول من آذار (بترا)- أدان لبنان بشدة القتل المتعمد لعشرات المدنيين الفلسطينيين العزل وجرح المئات جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لطوابير المساعدات الإنسانية في غزة.
وأصدرت وزارة الخارجية اللبنانية بياناً اعتبرت فيه أن العمل الإسرائيلي يندرج ضمن إطار سياسة تجويع الشعب الفلسطيني وإبادته بصورة جماعية، مما يضعف فرص السلام العادل والشامل.
ودعا البيان إلى إنشاء لجنة تحقيق دولية لتحديد المسؤوليات وللحؤول دون إفلات الجهة المسؤولة عن هذه الجريمة من المحاسبة والعقاب.
وأكد أهمية اعتماد المجتمع الدولي معايير موحدة لوقف انتهاكات القانون الدولي الإنساني الصارخة في غزة من خلال اتخاذ موقف دولية حازمة بامتثال إسرائيل، أسوة بغيرها من الدول، للقانون الدولي الإنساني، والسماح بالإيصال الفوري وغير المشروط للمساعدات الإنسانية، ووقف إطلاق النار لإنهاء هذه الحرب العبثية التي تزيد التطرف والحقد، ولا ينتج عنها سوى المآسي والويلات، وتؤسس لحروب وصراعات مستقبلية وقودها الأبرياء العزل".
--(بترا)
ف ج/م ق/أس
01/03/2024 12:08:15

MENAFN01032024000117011021ID1107921363

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