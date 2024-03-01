استشهاد ثمانية مواطنين جراء قصف الاحتلال شرق غزة وخانيونس

غزة الأول من آذار (بترا)- استشهد خمسة مواطنين وأصيب آخرون جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف تجمعا لمواطنين بمنطقة المصلبة شرقي حي الزيتون شرق مدينة غزة. كما استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب عشرة آخرون في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في خانيونس جنوبي قطاع غزة. --(بترا) أش/أس 01/03/2024 11:20:57

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