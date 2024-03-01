استشهاد ثمانية مواطنين جراء قصف الاحتلال شرق غزة وخانيونس
التاريخ
3/1/2024 4:26:34 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة الأول من آذار (بترا)- استشهد خمسة مواطنين وأصيب آخرون جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف تجمعا لمواطنين بمنطقة المصلبة شرقي حي الزيتون شرق مدينة غزة.
كما استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب عشرة آخرون في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في خانيونس جنوبي قطاع غزة.
--(بترا)
أش/أس
01/03/2024 11:20:57
MENAFN01032024000117011021ID1107921362
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