3490 ميجا واط الحمل الكهربائي المسجل أمس

3490 ميجا واط الحمل الكهربائي المسجل أمس
التاريخ
3/1/2024 4:26:33 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من آذار شباط (بترا)- بلغ الحمل الكهربائي المسجل، مساء أمس الخميس، 3490 ميجا واط، فيما بلغ أقصى حمل سجل الشتاء الحالي 4050 ميجا واط، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية.
وكان أعلى حمل كهربائي سجل في تاريخ المملكة بلغ 4220 ميجا واط، خلال آب الماضي.
--(بترا)
م ف/أس
01/03/2024 09:34:40
MENAFN01032024000117011021ID1107921360
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