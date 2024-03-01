ماكرون يدين بشدة مقتل فلسطينيين خلال توزيع مساعدات شمالي غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من آذار (بترا)- أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فجر اليوم الجمعة، عن إدانته الشديدة لاستشهاد عشرات الفلسطينيين خلال توزيع مساعدات إنسانية في شمال قطاع غزة، مطالبا بجلاء حقيقة ما جرى، وتحقيق العدالة للضحايا.

وقال ماكرون في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي نقلته قناة فرانس 24، "سخط عميق إزاء الصور الآتية من غزة حيث استهدف مدنيون من قبل جنود إسرائيليين. أعرب عن إدانتي الأشد لعمليات إطلاق النار هذه وأطالب بالحقيقة والعدالة واحترام القانون الدولي".

وأضاف "الوضع في غزة مروع. ينبغي حماية جميع السكان المدنيين. ينبغي تنفيذ وقف إطلاق نار في الحال للسماح بتوزيع المساعدات الإنسانية".

--(بترا)





رصد/ي أ/أس

01/03/2024 09:31:50