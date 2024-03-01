ماكرون يدين بشدة مقتل فلسطينيين خلال توزيع مساعدات شمالي غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من آذار (بترا)- أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فجر اليوم الجمعة، عن إدانته الشديدة لاستشهاد عشرات الفلسطينيين خلال توزيع مساعدات إنسانية في شمال قطاع غزة، مطالبا بجلاء حقيقة ما جرى، وتحقيق العدالة للضحايا.
وقال ماكرون في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي نقلته قناة فرانس 24، "سخط عميق إزاء الصور الآتية من غزة حيث استهدف مدنيون من قبل جنود إسرائيليين. أعرب عن إدانتي الأشد لعمليات إطلاق النار هذه وأطالب بالحقيقة والعدالة واحترام القانون الدولي".
وأضاف "الوضع في غزة مروع. ينبغي حماية جميع السكان المدنيين. ينبغي تنفيذ وقف إطلاق نار في الحال للسماح بتوزيع المساعدات الإنسانية".
--(بترا)
رصد/ي أ/أس
01/03/2024 09:31:50
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