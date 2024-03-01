مصرع 43 شخصا إثر اندلاع حريق في مبنى بعاصمة بنغلادش

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من آذار (بترا)- لقي ما لا يقل عن 43 شخصا مصرعهم مساء أمس الخميس، عقب اندلاع حريق هائل في مبنى مرتفع بالعاصمة البنغالية، دكا.

وأكد وزير الصحة ورعاية الأسرة، سامانتا لال سين، وقوع الوفيات في حديث لوكالة أنباء (شينخوا) في وقت مبكر من يوم الجمعة.

وكان مفتش في دائرة الإطفاء والدفاع المدني في دكا، قد أخبر (شينخوا) في وقت سابق أنه تم إنقاذ نحو 75 شخصا، من بينهم 42 في حالة من اللاوعي، ونقلوا على وجه السرعة إلى العديد من المستشفيات.

--(بترا)





رصد/ي أ/أس

01/03/2024 09:26:07