مصرع 43 شخصا إثر اندلاع حريق في مبنى بعاصمة بنغلادش

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من آذار (بترا)- لقي ما لا يقل عن 43 شخصا مصرعهم مساء أمس الخميس، عقب اندلاع حريق هائل في مبنى مرتفع بالعاصمة البنغالية، دكا.
وأكد وزير الصحة ورعاية الأسرة، سامانتا لال سين، وقوع الوفيات في حديث لوكالة أنباء (شينخوا) في وقت مبكر من يوم الجمعة.
وكان مفتش في دائرة الإطفاء والدفاع المدني في دكا، قد أخبر (شينخوا) في وقت سابق أنه تم إنقاذ نحو 75 شخصا، من بينهم 42 في حالة من اللاوعي، ونقلوا على وجه السرعة إلى العديد من المستشفيات.
--(بترا)
رصد/ي أ/أس
01/03/2024 09:26:07
MENAFN01032024000117011021ID1107921358
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