منسق السياسة الخارجية الأوروبي يدين المجزرة الجديدة شمال غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من آذار (بترا)- أدان منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، "المجزرة الجديدة" ضد الفلسطينيين في شمال غزة، وأدت إلى استشهاد أكثر من 110 فلسطينيين خلال عملية توزيع المساعدات.

وقال بوريل عبر منصة إكس مساء الخميس، "أشعر بالهلع من التقارير عن مذبحة أخرى بين المدنيين في غزة الذين هم في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية".

وتابع جوزيب بوريل "حرمان الناس من المساعدات الإنسانية يشكل انتهاكا خطيرا" للقانون الإنساني الدولي، مضيفا "يجب السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق".

--(بترا)





رصد/ي أ/أس

01/03/2024 09:23:04