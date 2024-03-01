منسق السياسة الخارجية الأوروبي يدين المجزرة الجديدة شمال غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من آذار (بترا)- أدان منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، "المجزرة الجديدة" ضد الفلسطينيين في شمال غزة، وأدت إلى استشهاد أكثر من 110 فلسطينيين خلال عملية توزيع المساعدات.
وقال بوريل عبر منصة إكس مساء الخميس، "أشعر بالهلع من التقارير عن مذبحة أخرى بين المدنيين في غزة الذين هم في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية".
وتابع جوزيب بوريل "حرمان الناس من المساعدات الإنسانية يشكل انتهاكا خطيرا" للقانون الإنساني الدولي، مضيفا "يجب السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق".
--(بترا)
رصد/ي أ/أس
01/03/2024 09:23:04
MENAFN01032024000117011021ID1107921357
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