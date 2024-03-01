ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية
التاريخ
3/1/2024 4:26:24 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك الأول من آذار (بترا)- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الليلة الماضية، فيما استقر سعر النفط الخام الأميركي "وست تكساس" عند 78 دولارا للبرميل الواحد.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 47 نقطة ليصل إلى 38996 نقطة، وارتفع مؤشر "نازداك" الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة 144 نقطة ليصل إلى 16091 نقطة.
كما ارتفع مؤشر (S&P500) نحو 26 نقاط ليصل إلى 5096 نقطة.
--(بترا)
م د/م ق/أس
01/03/2024 07:44:43
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