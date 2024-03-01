ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

نيويورك الأول من آذار (بترا)- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الليلة الماضية، فيما استقر سعر النفط الخام الأميركي "وست تكساس" عند 78 دولارا للبرميل الواحد. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 47 نقطة ليصل إلى 38996 نقطة، وارتفع مؤشر "نازداك" الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة 144 نقطة ليصل إلى 16091 نقطة. كما ارتفع مؤشر (S&P500) نحو 26 نقاط ليصل إلى 5096 نقطة. --(بترا) م د/م ق/أس 01/03/2024 07:44:43

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