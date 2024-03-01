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صحيفة: الجيش الإسرائيلي يعيش بصدمة

3/1/2024 4:24:23 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن "الجيش الإسرائيلي يعيش حالة صدمة، بعد 147 يوما من القتال في قطاع غزة، نتيجة الخسائر الكبيرة في صفوفه.
وأضافت الصحيفة أن هيئة الأركان تطالب بتجنيد 7500 ضابط وجندي بشكل فوري لتعزيز قواته، لكن الحكومة تقترح تجنيد 2500 فقط بسبب ضعف الميزانية.

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