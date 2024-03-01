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الإيرانيون يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس الشورى

3/1/2024 4:24:19 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) توجه الناخبون في إيران، الجمعة، إلى مراكز الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس الشورى وهيئة دينية رئيسية.
وفتحت حوالي 59 ألف مركز اقتراع أبوابها صباح الجمعة في إيران أمام المشاركين في انتخابات مجلس الشورى.

ودعي أكثر من 61 مليون إيراني للادلاء بأصواتهم لاختيار أعضاء مجلس الشورى ومجلس خبراء القيادة المسؤول عن تعيين المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية.

وأشار التلفزيون الإيراني الرسمي إلى أن "عملية التصويت لانتخاب الدورة 12 لمجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) والدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة قد بدأت وفقًا لتوجيهات وزارة الداخلية".

وطبقا للتقاليد، افتتح المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي عمليات الاقتراع بالإداء بصوته بعيد الساعة 8:00 (4:30 ت غ).

ودعا الإيرانيين إلى "التصويت فور الإمكان"، بعدما دعا الأربعاء إلى مشاركة كثيفة في التصويت محذرا من أنه "إذا كانت الانتخابات ضعيفة فلن يستفيد أحد وسيتضرر الجميع".

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