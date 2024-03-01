أمريكا تحمي الاحتلال مجددا من إدانة بمجلس الأمن بعد مجزرة الطحين

MENAFN - Alghad Newspaper)وعقد المجلس جلسة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك لمناقشة مسألة إصدار الدول الأعضاء بيانا؛ ردا على الهجوم على قافلة المساعدات الإنسانية عند "دوار النابلسي" بمدينة غزة.ورفضت ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية الدائمة في مجلس الأمن النص التفاوضي الذي يتضمن عبارات انتقاد لإسرائيل.وتضمن النص أن أعضاء المجلس "يعربون عن قلقهم العميق إزاء التقارير التي تفيد بمقتل أكثر من 100 شخص وإصابة حوالي 750 آخرين؛ جراء فتح القوات الإسرائيلية النار على حشد من الناس، كانوا ينتظرون المساعدات الغذائية في جنوب غربي غزة".



كما دعا النص إلى "تجنب حرمان المدنيين في قطاع غزة من الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية، التي لا غنى عنها من أجل البقاء على قيد الحياة"، وذلك بما يتناسب مع القانون الإنساني الدولي.



وأعرب "عن خشيته من أن جميع سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة، "سيواجهون مستويات مثيرة للقلق من مشاكل الغذاء الحادة".



ودعا النص الاحتلال إلى إبقاء المعابر الحدودية مفتوحة؛ للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتسهيل فتح معابر إضافية لتلبية الاحتياجات الإنسانية على نطاق واسع.



وكان الاحتلال ارتكب مجزرة وحشية بحق سكان غزة، الذين يتعرضون للتجويع الوحشي على يد قوات الاحتلال، بعد تجمعهم خلال ساعات الفجر، من أجل انتظار شاحنات المساعدات.



وما إن وصلت الشاحنات وهرع السكان للحصول على حصة من الطحين، بدأت دبابات الاحتلال، بإطلاق نيران رشاشاتها بكثافة صوبهم بشكل مباشر، ما أدى إلى استشهاد 112 فلسطينيا، وإصابة المئات، حالة أغلبهم خطيرة، في واحدة من أبشع مجازر العدوان منذ 147 يوما على بدئه.



وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الصحة بغزة أن الحصيلة الإجمالية وصلت 29 ألفا و954 شهيدا، و70 ألفا و325 مصابا، بعد ارتكاب قوات الاحتلال ثماني مجازر، أسفرت عن 76 شهيدا و110 إصابات.