Friday, 01 March 2024 01:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تسريع التحول في نظم الأغذية الزراعية في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا

3/1/2024 4:24:18 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) شو دونيو كتب شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة

يواجه العالم تحديات كبيرة في تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والذي يسعى إلى القضاء على الجوع وجميع أشكال سوء التغذية بحلول عام 2030. وتتجلى هذه الحقيقة بوضوح في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، والتي شهدت في السنوات الأخيرة ارتفاعاً مقلقاً في مستويات انعدام الأمن الغذائي.

ويعزو البعض هذا التطور المؤسف إلى العديد من العوامل، ومن أبرزها تأثير النزاعات وأزمة المناخ وغيرها من الكوارث. وتشكل الأزمات الأخيرة في غزة والسودان واليمن، إلى جانب الضغوط طويلة الأمد في بلدان أخرى مثل سوريا والعراق، مصدر قلق بالغ، وتُحتم اتخاذ إجراءات فورية للتغلب على هذه التحديات وحماية سلاسل الإمدادات الغذائية لضمان الأمن الغذائي للجميع.
ولتحقيق ذلك، يجب علينا تسريع إحداث التحول في نظم الأغذية الزراعية لجعلها أكثر كفاءة وشمولاً واستدامة وقدرة على الصمود. وستكون هذه إحدى القضايا الرئيسية المطروحة للنقاش في الاجتماع الوزاري للدورة السابعة والثلاثين لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة الإقليمي للشرق الأدنى المقرر عقده في العاصمة الأردنية عمّان، يومي 4 و5 مارس/آذار 2024. وخلال هذا الاجتماع الذي يُعقد كل سنتين، سيجتمع وزراء من بلدان الشرق الأدنى وشمال أفريقيا لتقييم الوضع الحالي لنظم الأغذية الزراعية الإقليمية ووضع خطة عمل مستقبلية، فضلاً عن تحديد الأولويات الرئيسية لبرنامج عمل المنظمة في المنطقة.
وقد عملت منظمة الأغذية والزراعة (المنظمة) على موائمة جهودها وتوجيه تركيزها نحو دعم الأعضاء في تسريع التحول المطلوب، حيث اعتمدت استراتيجيات عمل مرنة، وقدمت بيانات آنية مخصصة ودعماً تحليلياً، وعززت مشاركتها مع الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، والمؤسسات المالية الدولية، وعقدت شراكات تحويلية مع جميع الجهات الرئيسية الفاعلة. وبعد جهود الإصلاح وإعادة الهيكلة المذكورة، أصبحت المنظمة أكثر قدرة على تحقيق هذا الغرض والوفاء بالتزاماتها نحو إحداث التحول واتخذت خطوات ملموسة في هذا الإطار.
ولا بد هنا من الإشارة إلى أهمية أن تتحمل الدول الأعضاء مسؤولياتها وأن تلعب دوراً قيادياً في هذا السياق، إلى جانب الجهود الجماعية التي يبذلها جميع شركاء التنمية وأصحاب المصلحة. ولا شك في أن الرؤية المشتركة والنظرة الاستشرافية وتحمل المسؤوليات واتخاذ ترتيبات التنفيذ اللازمة أمر ضروري لتحقيق أهدافنا. كما أود أن أشدد على أهمية تعزيز سبل التعاون والشراكات، وخاصة في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا.
إن التحديات التي تواجهها نظم الأغذية الزراعية في جميع أنحاء المنطقة وخارجها هائلة وفي ازدياد مستمر. ومع تزايد عدد السكان وتضاؤل الموارد الطبيعية، يجب علينا أن نسعى جاهدين لتحسين الإنتاجية والكفاءة قدر الإمكان، أي إنه يتحتم علينا أن ننتج المزيد بموارد أقل. ولتحقيق هذه الغاية، ينبغي لنا الاستفادة من إمكانات التعاون والتجارة والاستثمار وتوظيف الابتكار والتكنولوجيا داخل المنطقة ومع المناطق الأخرى. وينبغي أن تكون الأولوية لإنشاء ممرات غذائية تستغل إمكانات الإنتاج، وسلاسل القيمة الإقليمية، والتجارة البينية، وأنظمة التخزين والاحتياط. نحن بحاجة إلى حماية سلاسل التوريد والتجارة لضمان توفر الغذاء، وتسهيل إمكانية الوصول إليه، وتعزيز قدرة الجميع على تحمل تكاليفه.
ولا يخفى على أحد أن المنطقة تعاني أيضاً من شح شديد في المياه وصدمات مناخية متتالية. ونتيجة لذلك، يتعين علينا إيلاء الأولوية لقضية التكيّف مع المناخ، فضلاً عن تخفيف انبعاثات غازات الدفيئة. وهنا يأتي دور نظم الأغذية الزراعية كحلول قائمة على العلم والبيانات. وينبغي لنا هنا تقديم الشكر والعرفان لجمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة لما بذلتاه من جهود لتشجيع العمل والمسارات الجماعية خلال مؤتمري الأطراف السابع والعشرين والثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، من أجل تعزيز جدول أعمال نظم الأغذية الزراعية والأمن الغذائي، فضلاً عن العلاقة بين الغذاء والمياه والطاقة.
ودعماً لتحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة، بدأت منظمة الأغذية والزراعة في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف، جهوداً بلغت ذروتها في الدورة الثامنة والعشرين، حيث أماطت اللثام عن خارطة طريق عالمية تهدف إلى القضاء على الجوع وجميع أشكال سوء التغذية دون تجاوز هدف عدم ارتفاع درجة حرارة الأرض عتبة 1.5 درجة مئوية، لإثبات أن تسريع العمل المناخي يمكن أن يُحدث التحول المطلوب في نظم الأغذية الزراعية ويساعد على تحقيق غذاء جيد ومغذي للجميع في وقتنا الحاضر وفي المستقبل.
وفيما يخص عملنا، أقر الأعضاء الإطار الاستراتيجي لمنظمة الأغذية والزراعة للفترة 2022-2031 والذي يستند إلى تطلعاتها لتحقيق الأفضليات الأربع المتمثلة في: إنتاج أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل، وحياة أفضل، دون ترك أحد يتخلف عن الركب. يوفر لنا هذا الإطار الشامل فرصة لإلقاء نظرة واسعة النطاق على نظم الأغذية الزراعية، وتحديد المجالات التي تتطلب التحسين، واتخاذ الإجراءات المناسبة. ويستفيد الأعضاء من الخبرة الفنية للمنظمة وما تقدمه من مساعدة ودعم من خلال مقرها الرئيسي ومكاتبها الإقليمية ودون الإقليمية والقطرية، لضمان التنفيذ الفعال لدعم خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة. وسنركز في المراحل القادمة على دعم المكاتب القطرية للمنظمة لزيادة تأثيرها على أرض الواقع ودعم عمل الأعضاء على المستوى القطري.
ودعماً لإطارنا الاستراتيجي، وضعنا عدداً من المبادرات الرئيسية لدعم التحول، بما في ذلك مبادرة "العمل يداً بيد" التي تدعم تنفيذ برامج طموحة بقيادة وطنية لتسريع إحداث التحول في نظم الأغذية الزراعية من خلال القضاء على الفقر (الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة). والقضاء على الجوع وسوء التغذية (الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة)، والحد من أوجه عدم المساواة (الهدف العاشر من أهداف التنمية المستدامة)، ومبادرة "بلد واحد منتج واحد ذو أولوية" التي تدعم البلدان في تطوير سلاسل قيمة غذائية أكثر استدامة للمنتجات الزراعية الخاصة وتحسين سبل العيش الريفية.
وتلعب الإجراءات الاستباقية المصممة لمواجهة تحديات الزراعة والأمن الغذائي دوراً حاسماً من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، وفي سبيل الحفاظ على السلام والاستقرار. وفي الآونة الأخيرة، شهدت المنطقة اضطرابات اجتماعية وسياسية ناجمة عن انعدام الأمن الغذائي. وينبغي أن تكون العواقب المترتبة على مثل هذه التطورات كافية لمنح الأولوية لمعالجة هذا التحدي ومنع أي تطورات محتملة في المستقبل. وفي الوقت الحالي، لا يستطيع أكثر من نصف سكان المنطقة تحمل تكاليف اتباع نمط غذائي صحي، وهو ما يشكل مصدر قلق بالغ. لذلك، ينبغي للحكومات أن تعمل على تحسين فرص حصول سكانها على أنماط غذائية صحية وبتكلفة معقولة. وستواصل المنظمة دعم هذه الجهود الوطنية، بما في ذلك من خلال عملها منصة مختصة للحوار وتبادل المعرفة.
أود أن أؤكد على أهمية التحول الذي يتسم بالكفاءة والفعالية من ناحية، وعلى أهمية التحول الشامل من ناحية أخرى، إذ يتوجب علينا أن نعالج الفجوات وأوجه عدم المساواة الهيكلية والمجتمعية. ولتحقيق هذه الغاية، يجب أن نركز على التنمية الريفية، وتمكين المرأة، وحشد الشباب باعتبارهم جهات فاعلة رئيسية في نظم الأغذية الزراعية، وتشجيع أصحاب المشاريع الزراعية وتعزيز المعرفة المحلية، وإشراك المجتمعات والفئات المهمشة. وباختصار، يجب أن يكون المزارعون في في صلب عملنا.
لقد حان الوقت لحشد كل الجهود لتحويل نظم الأغذية الزراعية. لذلك، دعونا نعمل معاً لوضع الموارد في صدارة أولوياتنا ودعم المنظمة في تحقيق مساعيها النبيلة لضمان الأمن الغذائي والتغذية الأفضل للجميع، دون ترك أحد خلف الركب.

MENAFN01032024000072011014ID1107921322

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث