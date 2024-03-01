معاريف: 50% من الإسرائيليين يرون غانتس الأنسب للحكومة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) كشف استطلاع رأي لصحيفة معاريف أن 50% من الإسرائيليين يرون الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، الأنسب لرئاسة الحكومة، مقابل 33% يؤيدون استمرار بنيامين نتنياهو.
ووفقا للاستطلاع فإن 22% من ناخبي حزب الليكود الحاكم بزعامة نتنياهو يعتقدون أن غانتس الأنسب لرئاسة الحكومة.
وأكد الاستطلاع تراجع شعبية حزب الصهيونية الدينية برئاسة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، في مقابل ارتفاع شعبية حزب العظمة اليهودية برئاسة وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.
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