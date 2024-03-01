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معاريف: 50% من الإسرائيليين يرون غانتس الأنسب للحكومة

3/1/2024 4:24:18 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشف استطلاع رأي لصحيفة معاريف أن 50% من الإسرائيليين يرون الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، الأنسب لرئاسة الحكومة، مقابل 33% يؤيدون استمرار بنيامين نتنياهو.
ووفقا للاستطلاع فإن 22% من ناخبي حزب الليكود الحاكم بزعامة نتنياهو يعتقدون أن غانتس الأنسب لرئاسة الحكومة.

وأكد الاستطلاع تراجع شعبية حزب الصهيونية الدينية برئاسة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، في مقابل ارتفاع شعبية حزب العظمة اليهودية برئاسة وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.

MENAFN01032024000072011014ID1107921321

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