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حفر وتصدع وهبوط شوارع الأحياء تتربص بالعابرين - جريدة الوطن السعودية

3/1/2024 4:21:22 AM
(MENAFN- Al Watan) في وقت انتظر فيه أهالي مدينة سيهات الاستجابة لمطالباتهم بحل مشكلة هبوط أرضي عميق في إحدى أحياء المدينة، مع التنبيه في وسائل التواصل الاجتماعي إلى تفادي الحفرة التي نجمت عن ذاك الهبوط، إلا أن الاستجابة، وبالرغم من تأخرها لم تسفر عن معالجة حاسمة، حيث تم الاكتفاء بردم الحفرة بكومة من رمل لتسوية الطريق، ووضع الحواجز الخرسانية كحل مبدئي.
كان هذا مثالًا متكررًا عما تعانيه الشوارع الداخلية للأحياء، على خلاف ما يتم العمل عليه بشأن الطرق الرئيسة التي تشهد كثيرًا من التحسينات الكبيرة والمستمرة، حيث بقيت تلك الشوارع الفرعية بلا حلول جذرية، فما تلك تلك الشوارع الفرعية مهملة، مملوءة بالحفر والمطبات والمستنقعات، وتعاني سوء الصيانة، وتشكل خطرًا على الأرواح والمركبات.
مشكلة قديمة
يبدو التباين في الاهتمام بين الشوارع الرئيسة والشوراع الفرعية في المنطقة الشرقية مشكلة قديمة، تتجدد فترة بعد أخرى وتصاحبها أصوات مواطنين يبدون دهشتهم من أن تحتضن أحياء المملكة في هذا الوقت ومع كل التطور الذي تشهده شوارع سيئة وخطرة.
وأرجع مواطنون سوء شوارع الأحياء، إلى غياب التخطيط والمراقبة على مقاولي المشاريع، فضًلا عن غياب التنسيق بين الجهات الخدمية، مشيرين إلى أن كل جهة خدمية مثل ((الكهرباء والمياه والاتصالات والصرف الصحي وخدمات الرصف والسفلته والتشجير)) تعمل بمعزل عن غيرها، وبالتالي تبقي الشوارع في حالة من الإهمال والفوضى.
الأمانة والبلدية
مدن محافظة القطيف تقدم نموذجًا بارزاً لسوء الصيانة في الشوارع داخل الأحياء تحديدًا، ويؤكد مواطنون أن تلك الشوارع تشكو منذ عقود مضت من تواضع الصيانة الدورية، وضعف التنسيق بين الجهات الخدمية.
وقال علي حسين إن ((كثيرًا من شوارع سيهات، تنتشر فيها الحفر والترقيعات))، وأشار إلى قيامه وغيره، برفع عدد من الشكاوى إلى الأمانة والبلدية.
وأضاف ((لا أنكر الجهود التي تبذلها الأمانة والبلديات في صيانة الشوارع الرئيسة، وهي جهود يشهد بها الجميع، إلا أن تلك العناية شبه منعدمة فيما يتعلق بالشوارع الفرعية داخل الأحياء، ولا نجد مبررًا لذلك)).
وأكمل ((أستطيع التأكيد على أن المشهد في شوارع سيهات الداخلية ليس جيدًا في أغلب أحيائها)).
وقال ((تتوزع الحفر هنا وهناك، وتعرجات الشارع ((المكسر)) تؤثر في سلامة المركبات))، منوهًا إلى ((أن رفع الشكاوى إلى البلدية وبالرغم من التجاوب فإنه لا يأتي بنتيجة عملية وحاسمة، إذ تكتفي البلدية بردم الحفر بشكل مؤقت، ما يجعلها تعود من جديد)).
مدن أخرى
ساق المواطن بدر أحمد قصته مع الحفر أمام منزله، وقال ((حفر الشوارع داخل الأحياء كما هو الحال في أغلب شوارع المدن الأخرى ينتج عن بعضها هبوط أرضي يحتل منتصف الشوارع، ولذلك، فهي تشبه فتحات الصرف الصحي، وتشكل خطرًا على الأطفال والمشاة والمركبات، ورغم ذلك، تكتفي البلدية بوضع حواجز أمامها، دون علاج بشكل نهائي، الأمر الذي يزعجنا ويصيبنا بالخوف على أبنائنا الصغار)).
ولا تقتصر سلبيات الشوارع على الحفر بل حتى على التعرجات وقلة المطبات الآمنة، والتشققات التي تسبب ضعفًا في سطح الشارع ما ينتج عنه الهبوط والحفر متكررة الظهور.
شوارع الحفر
كشف فصل الشتاء مزيدًا من عيوب الشوارع الفرعية وعلى بشكل أوضح من ذي قبل، خاصة مع هطول الأمطار وتجمع المياه داخل الأحياء وعدم تصريفها، وهو ما ظهر بوضوح في شوارع مدينة حفر الباطن.
وأشارت مجموعة حسابات في منصة x ومن خلال تعليقها على مستوى الخدمات والتحسينات في الشوارع الداخلية إلى سوء أعمال الصيانة والسفلتة التي لم تتحمل تأثير الأمطار.
جهود تحسينية
من جانبه، نشر موقع أمانة المنطقة الشرقية أخيرا مستجدات عمل الأمانة في التحسين الحضاري للطرق الرئيسة، ومن ذلك الانتهاء من أعمال صيانة فواصل التمدد بجسر تقاطع طريق الملك خالد مع الطريق الجنوبي بمحافظة الخبر، وتقاطع طريق الملك سعود مع طريق الأمير سلطان بالظهران، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي ضمن جهود الأمانة في رفع كفاءة الجسور والأنفاق بحاضرة الدمام.
وسبق ذلك الإعلان عن أنه تم الانتهاء من دهانات التقاطعات المرورية وممرات المشاه لطريق الملك فيصل بالدمام.
كما انتهت ⁧‫أمانة المنطقة الشرقية‬⁩ بالتعاون مع إدارة مرور المنطقة الشرقية من أعمال السفلتة في طريق الملك فهد (الخدمة) باتجاة الدمام من طريق جسر الملك سلمان بمحافظة الخبر الى طريق الأمير محمد بن فهد بالدمام وبطول 16 كم. كما أعلن كذلك عن بدء أعمال الصيانة واستبدال فواصل تمدد جسر طريق الملك خالد تقاطع الطريق الجنوبي بمحافظة ⁧‫الخبر‬⁩ لمدة 10 أيام.

MENAFN01032024000089011017ID1107921317

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