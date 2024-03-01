مجموعة EH Group تنضم إلى مشروع H2MARINE لتطوير الجيل القادم من خلايا الوقود البحري

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تفتخر مجموعة EH Group بعضويتها في H2MARINE وهي مبادرة بتمويل مشترك من Clean Hydrogen Partnership التابعة للاتحاد الأوروبي وSERI (سويسرا) يلتزم المشروع بدعم الابتكار في تقنيات الهيدروجين، مع التركيز على تطوير الجيل القادم من مداخن خلايا الوقود PEM المخصصة للتطبيقات البحرية.

ويستلزم هذا المشروع عملية شاملة لتصميم وتجميع واختبار مجموعات FC، المصممة هندسيًا لتوليد 250-300 كيلوواط من الطاقة الكهربائية، ومعالجة التحديات المحددة للتطبيقات البحرية. وبحسب تقنية FC الفريدة الخاصة بها، ستشارك مجموعة EH Group باقاتها ذات كثافة الطاقة العالية، والتي سيتم تطويرها وتحسينها للاستخدام البحري.

وبميزانية إجمالية تزيد عن 9 ملايين يورو، على مدار 42 شهرًا، يمثل المشروع خطوة مهمة نحو السعي وراء حلول الطاقة المستدامة للقطاع البحري. يتكون اتحاد المشروع من 13 شريكًا في كل أنحاء أوروبا، بما في ذلك معاهد البحث والتطوير الرئيسية مثل VTT، وEPFL، وZSW، وUniversity of Freiburg، وشركات مثل Beyond Gravity، وCluBE، وCLEOS، وDANA REINZ-DICHTUNGS-GmbH, Greenerity GmbH، وPowerCell Sweden AB، وThyssenkrupp Marine Systems.

يقول Mardit Matian، مؤسس مجموعة EH Group: "لقد تم الاعتراف بتكنولوجيا خلايا الوقود العالية الكثافة في استخدامها للتطبيقات البحرية، ويسعدنا أن نساهم في تطويرها بشكل أكبر في هذا المشروع".

ويقول Christopher Brandon، المؤسس المشارك: "يواجه القطاع البحري ضغوطًا متزايدة لإزالة الكربون، وتلتزم مجموعة EH Group مع متعاونيها في H2MARINE بتسريع دور تقنيات FC في حل هذا التحدي".

نبذة عن EH Group

تأسست مجموعة EH Group في سويسرا منذ عام 2017، وتركز عملها في تصميم وإنتاج تكنولوجيا خلايا الوقود المبتكرة. وهي توفر كثافة طاقة لا مثيل لها وكفاءة أكبر للنظام وعملية تجميع فريدة تقلل التكاليف بشكل جذري. وتهدف إلى إزالة الكربون من وسائل النقل الثقيلة، مثل السفن البحرية ومركبات الطرق الوعرة والنقل بالشاحنات والطيران وكذلك الطاقة الثابتة على نطاق واسع.

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