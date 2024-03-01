Ltimindtree تتعاون مع IBM لتطوير النظام البيئي للابتكار الكمي

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة LTIMindtree [المدرجة في البورصة الوطنية الهندية تحت الرمز: LTIM، والمدرجة في بورصة بومباي تحت الرمز: 540005]، وهي شركة عالمية للاستشارات التكنولوجية والحلول الرقمية، أنها انضمت إلى شبكة IBM Quantum Network لاستكشاف ابتكارات الحوسبة الكمومية لصالح عملائها العالميين عبر العديد من الصناعات. LTIMindtree هي أول شركة تكامل أنظمة عالمية هندية (GSI) تنضم إلى IBM Quantum Network
ستتعاون LTIMindtree أيضًا مع المعهد الهندي للتكنولوجيا (IIT) في مدراس، وهو أيضًا أحد مراكز IBM للابتكار الكمي، في الأبحاث الكمومية المشتركة وتنمية القوى العاملة.
قال Scott Crowder، نائب الرئيس لقسم اعتماد IBM الكمي وتطوير الأعمال: "نحن متحمسون للترحيب بشركة LTIMindtree في شبكة IBM Quantum Network ومساعدتهم على استكشاف فوائد الحوسبة الكمومية، سواء بالنسبة لفرقهم الداخلية أو في الحلول المقدمة لعملائهم". ونحن نتطلع أيضًا إلى تقديم الدعم التكنولوجي للأبحاث المشتركة والمشاركات التعليمية لشركة LTIMindtree مع IIT-Madras، وهو أول مركز للابتكار الكمي لشركة IBM في الهند".
كجزء من شبكة IBM Quantum Network، توسع LTIMindtree مكانتها كشريك بلاتيني مع IBM وتنضم إلى مجتمع عالمي يضم شركات من قائمة Fortune 500 وأفضل الجامعات ومختبرات الأبحاث والشركات الناشئة. ستتمكن LTIMindtree من الوصول إلى موارد IBM، بما في ذلك أسطول IBM العالمي من أنظمة الحوسبة الكمومية عبر السحابة والبرمجيات والخبرات المرتبطة بها. تعد هذه الخطوة خطوة إستراتيجية نحو مساعدة شركة LTIMindtree لعملائها على الاستفادة من القيمة التحويلية لتقنيات الحوسبة الكمومية.
وقال Aan Chauhan، كبير مسؤولي التكنولوجيا في LTIMindtree: "يسعدنا الشروع في هذه الرحلة مع IBM وIIT Madras، في الهند. هذه التعاونات هي أكثر من مجرد علامة فارقة في الابتكار؛ إنها خطوة مهمة نحو مستقبل يمكن أن تساعد فيه الحوسبة الكمومية في حل المشكلات الأكثر تعقيدًا بشكل أسرع وأكثر كفاءة. والأهم من ذلك، أنه يضعنا في وضع يسمح لنا بتسريع رحلة عملائنا نحو تحقيق القيمة الهائلة للحوسبة الكمومية، وإعدادهم للاستفادة من هذه التقنيات المتقدمة للحلول التحويلية ".
وبالنظر إلى المستقبل، فإن خطط إل تي مايندتري عبر هذه التعاونات تتمثل في إنشاء سلسلة من المشاريع طويلة الأجل، بما في ذلك البحوث التطبيقية تجاه الأعمال والمشكلات المجتمعية، وورش عمل الحوسبة الكمومية، والمنح البحثية. تهدف هذه المبادرات إلى رعاية جيل جديد من محترفي الحوسبة الكمومية والباحثين في LTIMindtree، مما يخلق نظامًا بيئيًا مستدامًا ومبتكرًا.
لمزيد من المعلومات حول كيفية الاستفادة من هذا التعاون الرائد وتطوراته المستقبلية، تفضل بزيارة:
حول LTIMindtree:
LTIMindtree هي شركة استشارات تقنية وحلول رقمية عالمية تمكن الشركات عبر الصناعات من إعادة تصور نماذج الأعمال وتسريع الابتكار وزيادة النمو من خلال تسخير التقنيات الرقمية. كشريك للتحول الرقمي لأكثر من 700 عميل، تقدم LTIMindtree خبرة واسعة في المجال والتكنولوجيا للمساعدة في دفع التمايز التنافسي المتفوق وتجارب العملاء ونتائج الأعمال في عالم متقارب. مدعومة بأكثر من 82,000 من المهنيين الموهوبين ورواد الأعمال في أكثر من 30 دولة، تجمع LTIMindtree - إحدى شركات مجموعة Larsen & Toubro - بين نقاط القوة المشهورة في الصناعة لدى Larsen وToubro Infotech وMindtree السابقة في حل تحديات الأعمال الأكثر تعقيدًا وتحقيق التحول على نطاق واسع. لمزيد من المعلومات، ترجى زيارة .
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
MENAFN01032024004146001356ID1107921301
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.