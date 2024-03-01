Ltimindtree تتعاون مع IBM لتطوير النظام البيئي للابتكار الكمي

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة LTIMindtree [المدرجة في البورصة الوطنية الهندية ‏تحت الرمز: LTIM، والمدرجة في بورصة بومباي تحت الرمز: 540005]، وهي شركة عالمية للاستشارات التكنولوجية والحلول الرقمية، أنها انضمت إلى شبكة IBM Quantum Network لاستكشاف ابتكارات الحوسبة الكمومية لصالح عملائها العالميين عبر العديد من الصناعات. LTIMindtree هي أول شركة تكامل أنظمة عالمية هندية (GSI) تنضم إلى IBM Quantum Network

ستتعاون LTIMindtree أيضًا مع المعهد الهندي للتكنولوجيا (IIT) في مدراس، وهو أيضًا أحد مراكز IBM للابتكار الكمي، في الأبحاث الكمومية المشتركة وتنمية القوى العاملة.

قال Scott Crowder، نائب الرئيس لقسم اعتماد IBM الكمي وتطوير الأعمال: "نحن متحمسون للترحيب بشركة LTIMindtree في شبكة IBM Quantum Network ومساعدتهم على استكشاف فوائد الحوسبة الكمومية، سواء بالنسبة لفرقهم الداخلية أو في الحلول المقدمة لعملائهم". ونحن نتطلع أيضًا إلى تقديم الدعم التكنولوجي للأبحاث المشتركة والمشاركات التعليمية لشركة LTIMindtree مع IIT-Madras، وهو أول مركز للابتكار الكمي لشركة IBM في الهند".

كجزء من شبكة IBM Quantum Network، توسع LTIMindtree مكانتها كشريك بلاتيني مع IBM وتنضم إلى مجتمع عالمي يضم شركات من قائمة Fortune 500 وأفضل الجامعات ومختبرات الأبحاث والشركات الناشئة. ستتمكن LTIMindtree من الوصول إلى موارد IBM، بما في ذلك أسطول IBM العالمي من أنظمة الحوسبة الكمومية عبر السحابة والبرمجيات والخبرات المرتبطة بها. تعد هذه الخطوة خطوة إستراتيجية نحو مساعدة شركة LTIMindtree لعملائها على الاستفادة من القيمة التحويلية لتقنيات الحوسبة الكمومية.

وقال Aan Chauhan، كبير مسؤولي التكنولوجيا في LTIMindtree: "يسعدنا الشروع في هذه الرحلة مع IBM وIIT Madras، في الهند. هذه التعاونات هي أكثر من مجرد علامة فارقة في الابتكار؛ إنها خطوة مهمة نحو مستقبل يمكن أن تساعد فيه الحوسبة الكمومية في حل المشكلات الأكثر تعقيدًا بشكل أسرع وأكثر كفاءة. والأهم من ذلك، أنه يضعنا في وضع يسمح لنا بتسريع رحلة عملائنا نحو تحقيق القيمة الهائلة للحوسبة الكمومية، وإعدادهم للاستفادة من هذه التقنيات المتقدمة للحلول التحويلية ".

وبالنظر إلى المستقبل، فإن خطط إل تي مايندتري عبر هذه التعاونات تتمثل في إنشاء سلسلة من المشاريع طويلة الأجل، بما في ذلك البحوث التطبيقية تجاه الأعمال والمشكلات المجتمعية، وورش عمل الحوسبة الكمومية، والمنح البحثية. تهدف هذه المبادرات إلى رعاية جيل جديد من محترفي الحوسبة الكمومية والباحثين في LTIMindtree، مما يخلق نظامًا بيئيًا مستدامًا ومبتكرًا.

لمزيد من المعلومات حول كيفية الاستفادة من هذا التعاون الرائد وتطوراته المستقبلية، تفضل بزيارة:

حول LTIMindtree:

LTIMindtree هي شركة استشارات تقنية وحلول رقمية عالمية تمكن الشركات عبر الصناعات من إعادة تصور نماذج الأعمال وتسريع الابتكار وزيادة النمو من خلال تسخير التقنيات الرقمية. كشريك للتحول الرقمي لأكثر من 700 عميل، تقدم LTIMindtree خبرة واسعة في المجال والتكنولوجيا للمساعدة في دفع التمايز التنافسي المتفوق وتجارب العملاء ونتائج الأعمال في عالم متقارب. مدعومة بأكثر من 82,000 من المهنيين الموهوبين ورواد الأعمال في أكثر من 30 دولة، تجمع LTIMindtree - إحدى شركات مجموعة Larsen & Toubro - بين نقاط القوة المشهورة في الصناعة لدى Larsen وToubro Infotech وMindtree السابقة في حل تحديات الأعمال الأكثر تعقيدًا وتحقيق التحول على نطاق واسع. لمزيد من المعلومات، ترجى زيارة .

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