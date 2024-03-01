شركة NIQ تعزز خدمات العملاء والشركاء من خلال إطلاق قسم وسائط الإعلام العالمية

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- يسر شركة NIQ، وهي شركة رائدة عالميًا في مجال المعلومات الاستهلاكية، أن تعلن عن إطلاق "قسم الوسائط الإعلامية" الجديد الخاص بها، وهو عبارة عن مبادرة إستراتيجية مصممة لتحسين القيمة التي يستقيها المعلنون من جهودهم التسويقية وتمكين الشركاء من دعم عملائنا المعلنين. تؤكد هذه الخطوة على التزام شركة NIQ المستمر بتزويد العملاء بتقنية Full ViewTM فضلاً عن تعزيز قدراتهم التسويقية.
تتولى Lana Busignani قسم الوسائط الإعلامية، وهي مهنية متمرسة تمتلك سجلاً حافلاً في إدارة الإستراتيجيات عبر مختلف منتجات الوسائط الإعلامية. وعملت Lana في السابق في شركة Quotient Technology Inc. وكوّنت خبرة كبيرة في قيادة هذه المبادرات الإستراتيجية مستفيدة من سبع سنين من العمل في شركة Nielsen Media، حيث كانت تقود في البداية فاعليات التسويق العالمية، وبعد ذلك شغلت منصب المدير العام للخدمات الإعلامية الدولية. ونظرًا لخبرتها الواسعة في أبحاث السوق، بما في ذلك 15 عامًا في شركة IPSOS الرائدة في مجال المعلومات الإعلانية العالمية، باتت Lana تتمتع بمكانة جيدة تمكنها من قيادة نجاح قسم الوسائط الإعلامية في شركة NIQ.
قالت Lana Busignani، مدير عام، الوسائط الإعلامية العالمية في NIQ: "يسعدنا أن نزيح الستار عن "قسم الوسائط الإعلامية"، وهو دليل على التزامنا بتزويد العملاء بتقنية Full ViewTM. وتعزز هذه المبادرة الإستراتيجية، والتي توحّد إمكانات شركة NIQ، وGfK، وMRI-Simmons قيمة العميل، وتمثل خطوة محورية نحو صناعة مثيرة وديناميكية". "بتوظيف نقاط قوتنا مجتمعة، يكون بوسعنا رسم مستقبل تستطيع فيه الشركات اتخاذ قرارات مستنيرة في ما يتعلق باستثماراتها التسويقية وتنفيذها، وهو ما يعزز مكانتنا كقادة في الصناعة".
سيتعامل "قسم الوسائط الإعلامية" مع ثلاث قضايا رئيسية في الصناعة: تحديد الجمهور المناسب للعلامات التجارية، وتقديم هذا الجمهور وضمان أدائه، بدمج قوة NIQ، وGfK، وMRI-Simmons.
قالت Susan Dunn، كبير مسؤولي العوائد في NIQ: "بإطلاق "قسم الوسائط الإعلامية" تحت قيادة Lana، يسعدنا استكمال مجموعة خدمات NIQ". "تعمل هذه المبادرة الإستراتيجية على شحذ قدراتنا، حيث تقدم للعملاء حلاً شاملاً لاتخاذ قرارات مستنيرة وموحدة في مساعيهم التسويقية. وتتماشى خبرة Lana الكبيرة ورؤيتها الإستراتيجية مع التزامنا بتزويد العملاء برؤية كاملة، وهو ما يعزز مكانة NIQ كشريك موثوق به في قيادة نجاح الأعمال.
نبذة عن NIQ
NIQ هي شركة رائدة عالميًا في مجال معلومات المستهلك، حيث تقدم فهمًا أكثر اكتمالًا لسلوك شراء المستهلك وتكشف عن مسارات جديدة للنمو. وفي عام 2023، اندمجت شركة NIQ مع GfK، لتجمع بين رائدين من رواد الصناعة يتمتعان بقدرة لا مثيل لها على الوصول العالمي. بفضل القراءة الشاملة للبيع بالتجزئة ورؤى المستهلك الأكثر شمولاً - والتي تقدم من خلال التحليلات المتقدمة من خلال أحدث المنصات --تقدم شركة NIQ منصة Full ViewTM.
NIQ هي شركة تابعة لمحفظة Advent International وتقوم بعمليات في أكثر من 100 سوق، وتغطي أكثر من 90% من سكان العالم. للحصول على مزيد من المعلومات، تفضل بزيارة NIQ .
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