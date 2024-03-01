شركة NIQ تعزز خدمات العملاء والشركاء من خلال إطلاق قسم وسائط الإعلام العالمية

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- يسر شركة NIQ، وهي شركة رائدة عالميًا في مجال المعلومات الاستهلاكية، أن تعلن عن إطلاق "قسم الوسائط الإعلامية" الجديد الخاص بها، وهو عبارة عن مبادرة إستراتيجية مصممة لتحسين القيمة التي يستقيها المعلنون من جهودهم التسويقية وتمكين الشركاء من دعم عملائنا المعلنين. تؤكد هذه الخطوة على التزام شركة NIQ المستمر بتزويد العملاء بتقنية Full ViewTM‎ فضلاً عن تعزيز قدراتهم التسويقية.

تتولى Lana Busignani قسم الوسائط الإعلامية، وهي مهنية متمرسة تمتلك سجلاً حافلاً في إدارة الإستراتيجيات عبر مختلف منتجات الوسائط الإعلامية. وعملت Lana في السابق في شركة Quotient Technology Inc.‎ وكوّنت خبرة كبيرة في قيادة هذه المبادرات الإستراتيجية مستفيدة من سبع سنين من العمل في شركة Nielsen Media، حيث كانت تقود في البداية فاعليات التسويق العالمية، وبعد ذلك شغلت منصب المدير العام للخدمات الإعلامية الدولية. ونظرًا لخبرتها الواسعة في أبحاث السوق، بما في ذلك 15 عامًا في شركة IPSOS الرائدة في مجال المعلومات الإعلانية العالمية، باتت Lana تتمتع بمكانة جيدة تمكنها من قيادة نجاح قسم الوسائط الإعلامية في شركة NIQ.

قالت Lana Busignani، مدير عام، الوسائط الإعلامية العالمية في NIQ: "يسعدنا أن نزيح الستار عن "قسم الوسائط الإعلامية"، وهو دليل على التزامنا بتزويد العملاء بتقنية Full ViewTM‎. وتعزز هذه المبادرة الإستراتيجية، والتي توحّد إمكانات شركة NIQ، وGfK، وMRI-Simmons قيمة العميل، وتمثل خطوة محورية نحو صناعة مثيرة وديناميكية". "بتوظيف نقاط قوتنا مجتمعة، يكون بوسعنا رسم مستقبل تستطيع فيه الشركات اتخاذ قرارات مستنيرة في ما يتعلق باستثماراتها التسويقية وتنفيذها، وهو ما يعزز مكانتنا كقادة في الصناعة".

سيتعامل "قسم الوسائط الإعلامية" مع ثلاث قضايا رئيسية في الصناعة: تحديد الجمهور المناسب للعلامات التجارية، وتقديم هذا الجمهور وضمان أدائه، بدمج قوة NIQ، وGfK، وMRI-Simmons.

قالت Susan Dunn، كبير مسؤولي العوائد في NIQ: "بإطلاق "قسم الوسائط الإعلامية" تحت قيادة Lana، يسعدنا استكمال مجموعة خدمات NIQ". "تعمل هذه المبادرة الإستراتيجية على شحذ قدراتنا، حيث تقدم للعملاء حلاً شاملاً لاتخاذ قرارات مستنيرة وموحدة في مساعيهم التسويقية. وتتماشى خبرة Lana الكبيرة ورؤيتها الإستراتيجية مع التزامنا بتزويد العملاء برؤية كاملة، وهو ما يعزز مكانة NIQ كشريك موثوق به في قيادة نجاح الأعمال.

نبذة عن NIQ

NIQ هي شركة رائدة عالميًا في مجال معلومات المستهلك، حيث تقدم فهمًا أكثر اكتمالًا لسلوك شراء المستهلك وتكشف عن مسارات جديدة للنمو. وفي عام 2023، اندمجت شركة NIQ مع GfK، لتجمع بين رائدين من رواد الصناعة يتمتعان بقدرة لا مثيل لها على الوصول العالمي. بفضل القراءة الشاملة للبيع بالتجزئة ورؤى المستهلك الأكثر شمولاً - والتي تقدم من خلال التحليلات المتقدمة من خلال أحدث المنصات --تقدم شركة NIQ منصة Full ViewTM.

NIQ هي شركة تابعة لمحفظة Advent International وتقوم بعمليات في أكثر من 100 سوق، وتغطي أكثر من 90% من سكان العالم. للحصول على مزيد من المعلومات، تفضل بزيارة NIQ .

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