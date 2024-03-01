بيرنود ريكارد تكشف النقاب عن Longitude 77 في دبي

(MENAFN
- AETOSWire) بعد الإطلاق المذهل في الهند في ديسمبر 2023، تم إطلاق Longitude 77 ، المشروب الروحي الفاخر من دار "بيرنود ريكارد الهند" Pernod Ricard India، وذلك خلال فعالية أُقيمت في دبي مؤخراً. ومن خلال نقل البراعة الحرفية الهندية إلى العالم، أعلنت العلامة التجارية رسميا عن توسيع بصمتها في أمسية رائعة استعرضت فلسفة العلامة التجارية القائمة على صياغة تصوّر جديد للهند من خلال عرض أزياء بمشاركة نخبة من المصممين الهنود المشهورين عالمياً. تم تصميم الأمسية بشكل حصري لتناسب أذواق عشاق الفخامة الهندية المعاصرة الأصيلة، وقد جسدت الأمسية رؤية "Longitude 77" المتمثلة في تسليط الضوء على ما تتمتع به الهند من ثقافة غنية ومهارة حرفية تاريخية وبيئة طبيعية فريدة من نوعها وتجارب روحانية ساحرة. ويرمز "Longitude 77" إلى الخط الذي يمر عبر قلب وروح الهند، ليمنح العلامة التجارية اسمها.
وسط الأجواء الفاخرة لفندق "بلازو فيرساتشي دبي"، استقبلت الأمسية الضيوف لتقدم لهم رحلة ساحرة إلى عالم "Longitude 77" الآسر. ثم تم الكشف عن عرض أزياء رائع يعكس بسلاسة جوهر العلامة التجارية المتمثل في "إعادة تصور الهند". ومع وجود الممثلة الهندية المتميزة "كوبرا سايت" كراوية في الحدث، أخذ عرض الأزياء الجمهور في رحلة عبر بعض أفضل التجارب في الهند، من شمالها إلى جنوبها. تولى تنسيق عرض الأزياء "أشيش سوني"، وهو مصمم له إنتاجات غزيرة، يرافقه مصممون مشهورون آخرون من أمثال "جي جي فالايا" و"فارون باهل" و"راجيش براتاب سينغ" و"شانتانو" و"نيخيل"، الذين لا يشتهرون فقط بفنهم وحرفيتهم العالية ولكنهم وضعوا أيضا الأزياء الهندية على الخارطة العالمية. وإلى جانب عدد من الشخصيات البارزة من أمثال "كانيكا كابور"، و"أوجوالا راوت"، و"زاهير خان"، و"ساجاريكا غاتج" و"ديانا أوبال"، الذين يمثلون الروح المعاصرة للهند، سلطت الأمسية الضوء على مكانة الهند البارزة. فيما قام الشيف الهندي المعاصر "براتيك سادهو" بتوفير تجربة طعام فريدة من نوعها باستخدام أفخر أنواع المكونات من جميع أنحاء الهند.
استُوحي اسم "Longitude 77"، من خط الطول الذي يمر عبر الهند عند 77 درجة شرقاً – والذي يعتبر رمزاً لموقع الهند على خريطة العالم. إن روح العلامة التجارية منسوجة بشكل جوهري مع تراث الهند وتفاني دار "بيرنود ريكارد" الراسخ تجاه الابتكار والاستثمار في المنتجات المصنوعة في الهند. ويُعيد اسم "Longitude 77" تصور إرث الفخامة الهندية من خلال إلهام المستهلكين المتميزين لاكتشاف وتكوين روابط عميقة ووثيقة مع تراث البلاد.
يتم إنتاج "Longitude 77" في كميات صغيرة، حيث يجمع هذا المشروب بين المكونات المورّدة من مصادر محلية والمهارة الحرفية العالية التي يتمتع بها خبير التقطير لدى دار "بيرنود ريكارد" لابتكار مذاق فائق للفخامة. يتم تعتيق المشروب إلى درجة الكمال في براميل بوربون أمريكية وبراميل تعتيق نبيذ في المناخ البارد والجاف لبلدة "ديندوري" بمنطقة "ناشيك" في الهند ضمن سلسلة جبال ساهيادري. ويتمتع المشروب بلون طبيعي شبيه بلون خشب الماهوجني – وهو ما يعد شهادة حقيقية على عملية تعتيقه الطويلة. ويتميز بنكهة ناعمة وقوام متكامل ومتوازن، مع نفحات من الكراميل والفانيلا ودخان نبات الخث الذي يوفر عمقاً وطعماً فريداً في كل رشفة.
تأتي الزجاجة في صندوق غير لامع بلون نيلي، وهو اللون الذي أعطته الهند للعالم. يتميز كل من الصندوق والزجاجة بطابع يصور خريطة الهند مع خط الطول 77 درجة الذي يمر من الشمال إلى الجنوب، وهو رمز يحتفي بأفضل ما في الهند. ويشير بيان العلامة التجارية إلى المخابئ المغطاة بالثلوج، والمياه الجبلية، وألوان الصحراء وحقول الذهب، مما يلخص جوهر البلاد.
كما حضر حفل الإطلاق الكبير في دبي، "جان توبول"، الرئيس التنفيذي لشركة "بيرنود ريكارد الهند"، و"بيير أيميريك دو كراي"، المدير الإداري لشركة "بيرنود ريكارد الخليج"، الذي تحدث عن رؤية "Longitude 77". وللارتقاء بتجربة العلامة التجارية والاحتفاء بروح الهند، قدم "زوران"، وهو خبير ويسكي شهير، بعض المعلومات للضيوف، حيث أظهر لهم كيفية تذوق المشروب للاستمتاع بتجربة لا تنسى.
وقال " جان توبول"، الرئيس التنفيذي لشركة "بيرنود ريكارد الهند"، إن "مفهوم Longitude 77 مدعوم بخبرة ومعرفة شركة "بيرنود ريكارد الهند" التي تزيد على 30 عاماً في ابتكار مشاريب شعير ذات جودة عالية. وانطلاقاً من التزامنا الراسخ في تعزيز حضور الهند في قطاع الرفاهية، فإننا نأخذ أول مشروب شعير هندي متميز ومنفرد من علامة "بيرنود ريكارد" إلى الأسواق العالمية من خلال هذا الإطلاق الكبير في دبي. وهذه بالفعل تمثل لحظة فارقة في رحلة الشركة في الهند حتى الآن. إنها تمثل احتفالاً بروح الأمة الساحرة وحرفيتها الغنية على صعيد عالمي".
وقال "كارتيك موهيندرا"، الرئيس التنفيذي للتسويق في "بيرنود ريكارد الهند" ، "يمثل إطلاق مشروب الشعير الهندي Longitude 77 لحظة فخر لشركة "بيرنود ريكارد الهند". كما يعد شهادة على تنامي شعبية مشروبات الشعير الهندية عبر الحدود، ونحن متحمسون لأن نكون في طليعة هذا التحول. إنها لحظة احتفال لصناعة الشعير الهندية بشكل عام. لقد بدأنا تنفيذ خططنا التوسعية العالمية ودبي هي محطة أولى مهمة بالنسبة لنا. حيث تقف دبي كمنارة للرفاهية، فهي تمزج بين التراث الثقافي وروح التفكير المستقبلي. نحن واثقون من أن مشروب Longitude 77 سيحظى بتقدير الباحثين عن الفخامة المعاصرة الأصيلة في دبي أيضاً".
وقال "بيير أيميريك دو كراي"، العضو المنتدب لشركة "بيرنود ريكارد الخليج" : "كجزء من استراتيجية التوسع العالمية لأول مشروب شعير هندي متميز "Longitude 77" من شركة "بيرنود ريكارد الهند"، تبرز دبي كسوق رئيسي. حيث تشتهر دبي بطابعها الفاخر العصري واستقطابها للأفراد الأثرياء من جميع أنحاء العالم، وهي تعد الوجهة المثالية لمشروب شعير هندي يلبي تطلعات الباحثين عن الفخامة المعاصرة الأصيلة. وأنا على يقين من أن المستهلكين المميزين في الخليج سيُعجبون بالمنتج ويثنون على القيم التي تجلبها العلامة التجارية معه".
وقال مصمم الأزياء "أشيش سوني" : "لا يحتاج التراث الثقافي الغني للهند إلى تعريف. سواء كان ذلك في مجال الموضة أو فن الطهي، فإننا نقدم أفضل التجارب الفاخرة الفريدة للعالم. إنه لأمر رائع أن نرى شركة "بيرنود ريكارد الهند" تواصل هذا الإرث عبر تقديم مشروب الشعير المحلي الفاخر Longitude 77 للباحثين عن الفخامة الهندية المعاصرة في دبي وخارجها. ومما لا شك فيه أن أفضل طريقة لاستكمال الإطلاق الاستثنائي في دبي تتمثل بإقامة عرض أزياء يضم بعضاً من أبرز المصممين في بلادنا الذين يعززون مفهوم "إعادة تصور الهند".
وقال المصمم " جي جي فالايا" : "بصفتي مصمم أزياء يعتمد بشكل كبير على التراث الفني الغني للهند، من المثير أن أتواجد هنا من أجل الإطلاق العالمي لـ Longitude 77، وتقديم عرض أزياء يدعم مفهوم "إعادة تصور الهند". إنها تجربة فريدة لعشاق الفخامة الهندية المعاصرة الأصيلة".
قال المصمم "فارون باهل " : "أنا أؤمن بدفع حدود الابتكار، ونسج قصص جديدة، وتحدي الوضع الراهن، تماماً مثل ما يجسده مشروب Longitude 77، الذي ينقل الحرفية الهندية إلى الساحة العالمية ويضع معايير جديدة للرفاهية الهندية".
وقال المصممان "شانتانو" و"نيخيل" : "استُلهمت التشكيلة العصرية والمتجذرة في التقاليد التي قدمناها من فلسفة Longitude 77 المتمثلة في إعادة تصور التراث الهندي. إنها رمز للفخامة الهندية المعاصرة، تماما مثل Longitude 77".
وقال المصمم "راجيش براتاب سينغ" : "لقد نظمت Longitude 77 حدث إطلاق رائع في دبي. إنه كل ما تمثله الرفاهية الهندية الأصيلة. يسعدني التعاون مع العلامة التجارية وتكرار رؤيتها المتمثلة في عرض الروح النابضة بالحياة والديناميكية للهند من خلال تصميماتي ".
وقال لاعب الكريكيت زهير خان : "بصفتي رياضيا، لا يوجد شيء أحبه أكثر من تمثيل روح الهند على الساحة العالمية. هذا ما تعكسه هذه الأمسية في دبي – إنها احتفال بتراث وثقافة بلدنا الغني من خلال مشروب Longitude 77. يسعدني أن أكون هنا من أجل علامة تجارية تسلط الضوء على جمال التجارب الهندية الأصيلة ".
وقال الممثل ساجاريكا غاتج : "أهنئ Longitude 77 على الشروع في هذه الرحلة لتقديم أفضل المنتجات الهندية للجمهور العالمي. وبصفتي فنانة وعاشقة للموضة، من الجميل أن نرى أفضل التجارب الهندية تنبض بالحياة هنا في دبي الليلة".
وقالت الممثلة "كوبرا سيت ": "بصفتي شخصاً عاش في كل من الهند ودبي، يسعدني للغاية أن أكون هنا لإطلاق أفضل مشروب شعير هندي متميز في الهند، Longitude 77، في الإمارة. أنا أدعم أي علامة تجارية تضع الفخامة الهندية المعاصرة الأصيلة على خريطة العالم".
وقالت المغنية "كانيكا كابور" : "إنه لمن دواعي سروري أن أكون هنا في دبي للاحتفال بإطلاق Longitude 77 مع أفضل الأزياء والموسيقى والطعام. لقد ألهمتني الطريقة التي تأخذ بها العلامة التجارية جوهر التنوع الثقافي الغني في الهند إلى جمهور عالمي. أحاول أن أفعل الشيء نفسه مع موسيقاي ".
وقال الشيف "براتيك سادهو" : "على غرار الروح المبتكرة التي تقود مشهد الطعام الحديث في الهند، يقدم Longitude 77 منظورا جديدا للرفاهية الهندية المعاصرة. إنه لشرف لي أن أكون جزءا من هذه الرحلة وأن أنظم تجربة هندية فاخرة أُعيد تصورها للضيوف في دبي".
وقالت عارضة الأزياء "أوجوالا راوت" : "يسعدني أن أرتبط بعلامة تجارية مثل Longitude 77 التي تضع الهند على خريطة العالم وتمهد الطريق لعصر جديد من الفخامة والأناقة الهندية الأصيلة. سواء كان ذلك في مجال الأزياء أو أي صناعة أخرى ، فأنا شخصيا أحب أن أرى بلدنا يصنع شهرة كبيرة حول العالم".
وقالت عارضة الأزياء والمُحسنة "ديانا أوبال " : "أنا متحمسة للتعاون مع Longitude 77 ومشاركة المسرح العالمي مع بعض أكثر الأشخاص موهبة في الهند، بينما نعرض جمال الحرفية الهندية أمام العالم. إنه لشرف لي أن نتعاون مع علامة تجارية لا تحتضن التقاليد فحسب، بل تضع أيضا معايير جديدة للفخامة والأناقة ".
واختتم حفل الإطلاق باستعراض لأفضل المكونات الهندية التي يحتوي عليها مشروب الشعير Longitude 77 الذي يتمز بمذاق فريد من نوعه. ومن المقرر أن يوسع مشروب Longitude 77، المتوفر حالياً في دبي والهند وسوق دلهي الحرة، حضوره على مستوى العالم، كما يهدف إلى توفير تجربة مبهجة ومتميزة إلى جانب وضع معيار جديد لشاربي الويسكي في جميع أنحاء العالم.
MENAFN01032024004146001356ID1107921299