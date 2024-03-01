بيرنود ريكارد تكشف النقاب عن Longitude 77 في دبي

MENAFN - AETOSWire) بعد الإطلاق المذهل في الهند في ديسمبر 2023، تم إطلاق Longitude 77 ، المشروب الروحي الفاخر من دار "بيرنود ريكارد الهند" Pernod Ricard India، وذلك خلال فعالية أُقيمت في دبي مؤخراً. ومن خلال نقل البراعة الحرفية الهندية إلى العالم، أعلنت العلامة التجارية رسميا عن توسيع بصمتها في أمسية رائعة استعرضت فلسفة العلامة التجارية القائمة على صياغة تصوّر جديد للهند من خلال عرض أزياء بمشاركة نخبة من المصممين الهنود المشهورين عالمياً. تم تصميم الأمسية بشكل حصري لتناسب أذواق عشاق الفخامة الهندية المعاصرة الأصيلة، وقد جسدت الأمسية رؤية "Longitude 77" المتمثلة في تسليط الضوء على ما تتمتع به الهند من ثقافة غنية ومهارة حرفية تاريخية وبيئة طبيعية فريدة من نوعها وتجارب روحانية ساحرة. ويرمز "Longitude 77" إلى الخط الذي يمر عبر قلب وروح الهند، ليمنح العلامة التجارية اسمها.

وسط الأجواء الفاخرة لفندق "بلازو فيرساتشي دبي"، استقبلت الأمسية الضيوف لتقدم لهم رحلة ساحرة إلى عالم "Longitude 77" الآسر. ثم تم الكشف عن عرض أزياء رائع يعكس بسلاسة جوهر العلامة التجارية المتمثل في "إعادة تصور الهند". ومع وجود الممثلة الهندية المتميزة "كوبرا سايت" كراوية في الحدث، أخذ عرض الأزياء الجمهور في رحلة عبر بعض أفضل التجارب في الهند، من شمالها إلى جنوبها. تولى تنسيق عرض الأزياء "أشيش سوني"، وهو مصمم له إنتاجات غزيرة، يرافقه مصممون مشهورون آخرون من أمثال "جي جي فالايا" و"فارون باهل" و"راجيش براتاب سينغ" و"شانتانو" و"نيخيل"، الذين لا يشتهرون فقط بفنهم وحرفيتهم العالية ولكنهم وضعوا أيضا الأزياء الهندية على الخارطة العالمية. وإلى جانب عدد من الشخصيات البارزة من أمثال "كانيكا كابور"، و"أوجوالا راوت"، و"زاهير خان"، و"ساجاريكا غاتج" و"ديانا أوبال"، الذين يمثلون الروح المعاصرة للهند، سلطت الأمسية الضوء على مكانة الهند البارزة. فيما قام الشيف الهندي المعاصر "براتيك سادهو" بتوفير تجربة طعام فريدة من نوعها باستخدام أفخر أنواع المكونات من جميع أنحاء الهند.

استُوحي اسم "Longitude 77"، من خط الطول الذي يمر عبر الهند عند 77 درجة شرقاً – والذي يعتبر رمزاً لموقع الهند على خريطة العالم. إن روح العلامة التجارية منسوجة بشكل جوهري مع تراث الهند وتفاني دار "بيرنود ريكارد" الراسخ تجاه الابتكار والاستثمار في المنتجات المصنوعة في الهند. ويُعيد اسم "Longitude 77" تصور إرث الفخامة الهندية من خلال إلهام المستهلكين المتميزين لاكتشاف وتكوين روابط عميقة ووثيقة مع تراث البلاد.

يتم إنتاج "Longitude 77" في كميات صغيرة، حيث يجمع هذا المشروب بين المكونات المورّدة من مصادر محلية والمهارة الحرفية العالية التي يتمتع بها خبير التقطير لدى دار "بيرنود ريكارد" لابتكار مذاق فائق للفخامة. يتم تعتيق المشروب إلى درجة الكمال في براميل بوربون أمريكية وبراميل تعتيق نبيذ في المناخ البارد والجاف لبلدة "ديندوري" بمنطقة "ناشيك" في الهند ضمن سلسلة جبال ساهيادري. ويتمتع المشروب بلون طبيعي شبيه بلون خشب الماهوجني – وهو ما يعد شهادة حقيقية على عملية تعتيقه الطويلة. ويتميز بنكهة ناعمة وقوام متكامل ومتوازن، مع نفحات من الكراميل والفانيلا ودخان نبات الخث الذي يوفر عمقاً وطعماً فريداً في كل رشفة.

تأتي الزجاجة في صندوق غير لامع بلون نيلي، وهو اللون الذي أعطته الهند للعالم. يتميز كل من الصندوق والزجاجة بطابع يصور خريطة الهند مع خط الطول 77 درجة الذي يمر من الشمال إلى الجنوب، وهو رمز يحتفي بأفضل ما في الهند. ويشير بيان العلامة التجارية إلى المخابئ المغطاة بالثلوج، والمياه الجبلية، وألوان الصحراء وحقول الذهب، مما يلخص جوهر البلاد.

كما حضر حفل الإطلاق الكبير في دبي، "جان توبول"، الرئيس التنفيذي لشركة "بيرنود ريكارد الهند"، و"بيير أيميريك دو كراي"، المدير الإداري لشركة "بيرنود ريكارد الخليج"، الذي تحدث عن رؤية "Longitude 77". وللارتقاء بتجربة العلامة التجارية والاحتفاء بروح الهند، قدم "زوران"، وهو خبير ويسكي شهير، بعض المعلومات للضيوف، حيث أظهر لهم كيفية تذوق المشروب للاستمتاع بتجربة لا تنسى.

وقال " جان توبول"، الرئيس التنفيذي لشركة "بيرنود ريكارد الهند"، إن "مفهوم Longitude 77 مدعوم بخبرة ومعرفة شركة "بيرنود ريكارد الهند" التي تزيد على 30 عاماً في ابتكار مشاريب شعير ذات جودة عالية. وانطلاقاً من التزامنا الراسخ في تعزيز حضور الهند في قطاع الرفاهية، فإننا نأخذ أول مشروب شعير هندي متميز ومنفرد من علامة "بيرنود ريكارد" إلى الأسواق العالمية من خلال هذا الإطلاق الكبير في دبي. وهذه بالفعل تمثل لحظة فارقة في رحلة الشركة في الهند حتى الآن. إنها تمثل احتفالاً بروح الأمة الساحرة وحرفيتها الغنية على صعيد عالمي".

وقال "كارتيك موهيندرا"، الرئيس التنفيذي للتسويق في "بيرنود ريكارد الهند" ، "يمثل إطلاق مشروب الشعير الهندي Longitude 77 لحظة فخر لشركة "بيرنود ريكارد الهند". كما يعد شهادة على تنامي شعبية مشروبات الشعير الهندية عبر الحدود، ونحن متحمسون لأن نكون في طليعة هذا التحول. إنها لحظة احتفال لصناعة الشعير الهندية بشكل عام. لقد بدأنا تنفيذ خططنا التوسعية العالمية ودبي هي محطة أولى مهمة بالنسبة لنا. حيث تقف دبي كمنارة للرفاهية، فهي تمزج بين التراث الثقافي وروح التفكير المستقبلي. نحن واثقون من أن مشروب Longitude 77 سيحظى بتقدير الباحثين عن الفخامة المعاصرة الأصيلة في دبي أيضاً".

وقال "بيير أيميريك دو كراي"، العضو المنتدب لشركة "بيرنود ريكارد الخليج" : "كجزء من استراتيجية التوسع العالمية لأول مشروب شعير هندي متميز "Longitude 77" من شركة "بيرنود ريكارد الهند"، تبرز دبي كسوق رئيسي. حيث تشتهر دبي بطابعها الفاخر العصري واستقطابها للأفراد الأثرياء من جميع أنحاء العالم، وهي تعد الوجهة المثالية لمشروب شعير هندي يلبي تطلعات الباحثين عن الفخامة المعاصرة الأصيلة. وأنا على يقين من أن المستهلكين المميزين في الخليج سيُعجبون بالمنتج ويثنون على القيم التي تجلبها العلامة التجارية معه".

وقال مصمم الأزياء "أشيش سوني" : "لا يحتاج التراث الثقافي الغني للهند إلى تعريف. سواء كان ذلك في مجال الموضة أو فن الطهي، فإننا نقدم أفضل التجارب الفاخرة الفريدة للعالم. إنه لأمر رائع أن نرى شركة "بيرنود ريكارد الهند" تواصل هذا الإرث عبر تقديم مشروب الشعير المحلي الفاخر Longitude 77 للباحثين عن الفخامة الهندية المعاصرة في دبي وخارجها. ومما لا شك فيه أن أفضل طريقة لاستكمال الإطلاق الاستثنائي في دبي تتمثل بإقامة عرض أزياء يضم بعضاً من أبرز المصممين في بلادنا الذين يعززون مفهوم "إعادة تصور الهند".

وقال المصمم " جي جي فالايا" : "بصفتي مصمم أزياء يعتمد بشكل كبير على التراث الفني الغني للهند، من المثير أن أتواجد هنا من أجل الإطلاق العالمي لـ Longitude 77، وتقديم عرض أزياء يدعم مفهوم "إعادة تصور الهند". إنها تجربة فريدة لعشاق الفخامة الهندية المعاصرة الأصيلة".

قال المصمم "فارون باهل " : "أنا أؤمن بدفع حدود الابتكار، ونسج قصص جديدة، وتحدي الوضع الراهن، تماماً مثل ما يجسده مشروب Longitude 77، الذي ينقل الحرفية الهندية إلى الساحة العالمية ويضع معايير جديدة للرفاهية الهندية".

وقال المصممان "شانتانو" و"نيخيل" : "استُلهمت التشكيلة العصرية والمتجذرة في التقاليد التي قدمناها من فلسفة Longitude 77 المتمثلة في إعادة تصور التراث الهندي. إنها رمز للفخامة الهندية المعاصرة، تماما مثل Longitude 77".

وقال المصمم "راجيش براتاب سينغ" : "لقد نظمت Longitude 77 حدث إطلاق رائع في دبي. إنه كل ما تمثله الرفاهية الهندية الأصيلة. يسعدني التعاون مع العلامة التجارية وتكرار رؤيتها المتمثلة في عرض الروح النابضة بالحياة والديناميكية للهند من خلال تصميماتي ".

وقال لاعب الكريكيت زهير خان : "بصفتي رياضيا، لا يوجد شيء أحبه أكثر من تمثيل روح الهند على الساحة العالمية. هذا ما تعكسه هذه الأمسية في دبي – إنها احتفال بتراث وثقافة بلدنا الغني من خلال مشروب Longitude 77. يسعدني أن أكون هنا من أجل علامة تجارية تسلط الضوء على جمال التجارب الهندية الأصيلة ".

وقال الممثل ساجاريكا غاتج : "أهنئ Longitude 77 على الشروع في هذه الرحلة لتقديم أفضل المنتجات الهندية للجمهور العالمي. وبصفتي فنانة وعاشقة للموضة، من الجميل أن نرى أفضل التجارب الهندية تنبض بالحياة هنا في دبي الليلة".

وقالت الممثلة "كوبرا سيت ": "بصفتي شخصاً عاش في كل من الهند ودبي، يسعدني للغاية أن أكون هنا لإطلاق أفضل مشروب شعير هندي متميز في الهند، Longitude 77، في الإمارة. أنا أدعم أي علامة تجارية تضع الفخامة الهندية المعاصرة الأصيلة على خريطة العالم".

وقالت المغنية "كانيكا كابور" : "إنه لمن دواعي سروري أن أكون هنا في دبي للاحتفال بإطلاق Longitude 77 مع أفضل الأزياء والموسيقى والطعام. لقد ألهمتني الطريقة التي تأخذ بها العلامة التجارية جوهر التنوع الثقافي الغني في الهند إلى جمهور عالمي. أحاول أن أفعل الشيء نفسه مع موسيقاي ".

وقال الشيف "براتيك سادهو" : "على غرار الروح المبتكرة التي تقود مشهد الطعام الحديث في الهند، يقدم Longitude 77 منظورا جديدا للرفاهية الهندية المعاصرة. إنه لشرف لي أن أكون جزءا من هذه الرحلة وأن أنظم تجربة هندية فاخرة أُعيد تصورها للضيوف في دبي".

وقالت عارضة الأزياء "أوجوالا راوت" : "يسعدني أن أرتبط بعلامة تجارية مثل Longitude 77 التي تضع الهند على خريطة العالم وتمهد الطريق لعصر جديد من الفخامة والأناقة الهندية الأصيلة. سواء كان ذلك في مجال الأزياء أو أي صناعة أخرى ، فأنا شخصيا أحب أن أرى بلدنا يصنع شهرة كبيرة حول العالم".

وقالت عارضة الأزياء والمُحسنة "ديانا أوبال " : "أنا متحمسة للتعاون مع Longitude 77 ومشاركة المسرح العالمي مع بعض أكثر الأشخاص موهبة في الهند، بينما نعرض جمال الحرفية الهندية أمام العالم. إنه لشرف لي أن نتعاون مع علامة تجارية لا تحتضن التقاليد فحسب، بل تضع أيضا معايير جديدة للفخامة والأناقة ".

واختتم حفل الإطلاق باستعراض لأفضل المكونات الهندية التي يحتوي عليها مشروب الشعير Longitude 77 الذي يتمز بمذاق فريد من نوعه. ومن المقرر أن يوسع مشروب Longitude 77، المتوفر حالياً في دبي والهند وسوق دلهي الحرة، حضوره على مستوى العالم، كما يهدف إلى توفير تجربة مبهجة ومتميزة إلى جانب وضع معيار جديد لشاربي الويسكي في جميع أنحاء العالم.