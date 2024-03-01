ارتفاع أسعار النفط.. والخام الأمريكي يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع ترقب المستثمرين قرار“أوبك+” بشأن سياسة خفض الإمدادات مع توارد أنباء حول عزم التحالف تمديد العمل بالتخفيضات الطوعية للربع الثاني من العام، فضلاً عن تباين مؤشرات النشاط الاقتصادي في الصين، الأمر الذي يعكس صورة ضبابية حول مستقبل الطلب على النفط.

وصعدت أسعار العقود الآجلة لخام“برنت” القياسي تسليم مايو بنسبة 0.43% إلى 82.26 دولار للبرميل.

موضوعاتالطاقة الدولية: الانبعاثات الكربونية المرتبطة بالطاقة تسجل مستوى قياسياً في 2023 واشنطن ترى أن تصريحات بوتين بشأن السلاح النووي غير مسؤولة صادرات كوريا الجنوبية تواصل الارتفاع وتدعم توقعات النمو

وزادت أسعار العقود الآجلة لخام“نايمكس” الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 0.34% إلى 78.53 دولار للبرميل، وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية بنحو 2.5%.

وكشفت نتائج مسح أجرته“إس آند بي جلوبال كوموديتي إنسايتس” خلال الفترة ما بين 22 و28 فبراير لآراء محللي الصناعة في كوريا الجنوبية واليابان، توقع 55% من المشاركين أن تُمدد“أوبك+” تخفيضات الإنتاج.

وقالت مصادر مطلعة لوكالة“رويترز”، إن تحالف“أوبك+” سوف يدرس تمديد الخفض الطوعي للإنتاج خلال الربع الثاني مع وجود احتمالية للتمديد حتى نهاية العام، وذلك لتوفير دعم إضافي للسوق.

وعلى صعيد آخر، كشفت بيانات رسمية صدرت اليوم، انخفاض مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الصين إلى 49.1 نقطة في فبراير مقارنة مع 49.2 نقطة في يناير ليواصل الانكماش لخمسة أشهر متتالية، في حين ارتفع مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي إلى 51.4 نقطة من 50.7 نقطة رغم تراجع نشاط البناء 0.4% خلال نفس الفترة.

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