ارتفاع أسعار النفط.. والخام الأمريكي يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع ترقب المستثمرين قرار“أوبك+” بشأن سياسة خفض الإمدادات مع توارد أنباء حول عزم التحالف تمديد العمل بالتخفيضات الطوعية للربع الثاني من العام، فضلاً عن تباين مؤشرات النشاط الاقتصادي في الصين، الأمر الذي يعكس صورة ضبابية حول مستقبل الطلب على النفط.
وصعدت أسعار العقود الآجلة لخام“برنت” القياسي تسليم مايو بنسبة 0.43% إلى 82.26 دولار للبرميل.
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وزادت أسعار العقود الآجلة لخام“نايمكس” الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 0.34% إلى 78.53 دولار للبرميل، وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية بنحو 2.5%.
وكشفت نتائج مسح أجرته“إس آند بي جلوبال كوموديتي إنسايتس” خلال الفترة ما بين 22 و28 فبراير لآراء محللي الصناعة في كوريا الجنوبية واليابان، توقع 55% من المشاركين أن تُمدد“أوبك+” تخفيضات الإنتاج.
وقالت مصادر مطلعة لوكالة“رويترز”، إن تحالف“أوبك+” سوف يدرس تمديد الخفض الطوعي للإنتاج خلال الربع الثاني مع وجود احتمالية للتمديد حتى نهاية العام، وذلك لتوفير دعم إضافي للسوق.
وعلى صعيد آخر، كشفت بيانات رسمية صدرت اليوم، انخفاض مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الصين إلى 49.1 نقطة في فبراير مقارنة مع 49.2 نقطة في يناير ليواصل الانكماش لخمسة أشهر متتالية، في حين ارتفع مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي إلى 51.4 نقطة من 50.7 نقطة رغم تراجع نشاط البناء 0.4% خلال نفس الفترة.
المصدر:
MENAFN01032024000202011048ID1107921288
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