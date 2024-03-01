استقرار أسعار الذهب مع استيعاب بيانات التضخم في أمريكا

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتواشنطن ترى أن تصريحات بوتين بشأن السلاح النووي غير مسؤولة صادرات كوريا الجنوبية تواصل الارتفاع وتدعم توقعات النمو مؤشر نيكي يُغلق قرب مستوى 40 ألف نقطة رغم انكماش النشاط الصناعي

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات الجمعة، مع ترقب المستثمرين بيانات النشاط الصناعي في الولايات المتحدة، بعدما كشفت بيانات رسمية صدرت أمس تباطؤ مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال يناير، الأمر الذي يدعم احتمالات خفض الفائدة هذا العام.

واستقرت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل عند 2055.20 دولار للأوقية، بعدما سجلت خسارة شهرية بلغت 0.6% عند تسوية جلسة الخميس.

وارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بمقدار طفيف بلغ 1.2 دولار إلى 2045.50 دولار للأوقية، بينما استقرت عقود الفضة تسليم مايو عند 22.89 دولار، في حين تراجع سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.25% إلى 878.07 دولار للأوقية.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت الخميس، تباطؤ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة -مقياس التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي- إلى 2.4% على أساس سنوي في يناير من 2.6% في ديسمبر، فضلاً عن تباطؤ نظيره الأساسي إلى 2.8% من 2.9% خلال نفس الفترة.

وقال“مات سيمبسون” كبير محللي الأسواق لدى“سيتي إندكس” في تعقيب لوكالة“رويترز”، إن المستثمرين في سوق الذهب شعروا بارتياح عقب صدور تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي نظراً لأنه لم يحمل أية مفاجآت سلبية.

ويترقب المستثمرون اليوم، صدور القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات الصناعي في الولايات المتحدة خلال فبراير، وسط توقعات استقراره دون تغيير عن القراءة الأولية عند 51.5 نقطة.

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