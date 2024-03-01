استقرار أسعار الذهب مع استيعاب بيانات التضخم في أمريكا

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استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات الجمعة، مع ترقب المستثمرين بيانات النشاط الصناعي في الولايات المتحدة، بعدما كشفت بيانات رسمية صدرت أمس تباطؤ مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال يناير، الأمر الذي يدعم احتمالات خفض الفائدة هذا العام.
واستقرت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل عند 2055.20 دولار للأوقية، بعدما سجلت خسارة شهرية بلغت 0.6% عند تسوية جلسة الخميس.
وارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بمقدار طفيف بلغ 1.2 دولار إلى 2045.50 دولار للأوقية، بينما استقرت عقود الفضة تسليم مايو عند 22.89 دولار، في حين تراجع سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.25% إلى 878.07 دولار للأوقية.
وأظهرت بيانات رسمية صدرت الخميس، تباطؤ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة -مقياس التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي- إلى 2.4% على أساس سنوي في يناير من 2.6% في ديسمبر، فضلاً عن تباطؤ نظيره الأساسي إلى 2.8% من 2.9% خلال نفس الفترة.
وقال“مات سيمبسون” كبير محللي الأسواق لدى“سيتي إندكس” في تعقيب لوكالة“رويترز”، إن المستثمرين في سوق الذهب شعروا بارتياح عقب صدور تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي نظراً لأنه لم يحمل أية مفاجآت سلبية.
ويترقب المستثمرون اليوم، صدور القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات الصناعي في الولايات المتحدة خلال فبراير، وسط توقعات استقراره دون تغيير عن القراءة الأولية عند 51.5 نقطة.
المصدر:
MENAFN01032024000202011048ID1107921287
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