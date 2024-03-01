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صعود الأسهم الأوروبية مع ترقب بيانات التضخم في منطقة اليورو

3/1/2024 4:17:59 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة واشنطن ترى أن تصريحات بوتين بشأن السلاح النووي غير مسؤولة صادرات كوريا الجنوبية تواصل الارتفاع وتدعم توقعات النمو مؤشر نيكي يُغلق قرب مستوى 40 ألف نقطة رغم انكماش النشاط الصناعي

ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات الجمعة، مع ترقب المستثمرين اليوم صدور بيانات تضخم أسعار المستهلكين في منطقة اليورو، بعدما أظهرت تقارير صدرت أمس تباطؤ التضخم في عدد من الاقتصادات الرئيسية في المنطقة خلال فبراير.

وصعد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.43% إلى 496 نقطة، وعزز من مكاسبة ارتفاع أسهم القطاع التكنولوجي 1.1%.

وزاد مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.60% إلى 7675 نقطة، وارتفع مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.69% إلى 17799 نقطة، فيما ارتفع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.38% إلى 7957 نقطة.

وكشفت بيانات مكتب الإحصاءات الفيدرالي الألماني التي صدرت أمس، تباطؤ المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلكين إلى 2.7% في فبراير من 3.1% في يناير، مع انخفاض أسعار الطاقة بنسبة 2.4% خلال نفس الفترة.

وأظهرت بيانات رسمية منفصلة، تباطؤ تضخم أسعار المستهلكين في فرنسا إلى 3.1% من 3.4%، بالإضافة إلى تباطؤ نظيره الإسباني إلى 2.9% من 3.5%، وكانت هذه الانخفاضات بدعم من تراجع أسعار الغذاء والطاقة بشكل أساسي.

ويتوقع المستثمرون تباطؤ التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى قرابة 2.5% في قراءة فبراير المرتقب صدورها اليوم، بعد أن بلغ 2.8% في الشهر السابق، في حين تشير تقديرات وكالة“رويترز” إلى إجراء البنك المركزي الأوروبي أول تخفيض للفائدة في يونيو القادم.

المصدر:

MENAFN01032024000202011048ID1107921286

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