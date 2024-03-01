صعود الأسهم الأوروبية مع ترقب بيانات التضخم في منطقة اليورو

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ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات الجمعة، مع ترقب المستثمرين اليوم صدور بيانات تضخم أسعار المستهلكين في منطقة اليورو، بعدما أظهرت تقارير صدرت أمس تباطؤ التضخم في عدد من الاقتصادات الرئيسية في المنطقة خلال فبراير.
وصعد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.43% إلى 496 نقطة، وعزز من مكاسبة ارتفاع أسهم القطاع التكنولوجي 1.1%.
وزاد مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.60% إلى 7675 نقطة، وارتفع مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.69% إلى 17799 نقطة، فيما ارتفع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.38% إلى 7957 نقطة.
وكشفت بيانات مكتب الإحصاءات الفيدرالي الألماني التي صدرت أمس، تباطؤ المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلكين إلى 2.7% في فبراير من 3.1% في يناير، مع انخفاض أسعار الطاقة بنسبة 2.4% خلال نفس الفترة.
وأظهرت بيانات رسمية منفصلة، تباطؤ تضخم أسعار المستهلكين في فرنسا إلى 3.1% من 3.4%، بالإضافة إلى تباطؤ نظيره الإسباني إلى 2.9% من 3.5%، وكانت هذه الانخفاضات بدعم من تراجع أسعار الغذاء والطاقة بشكل أساسي.
ويتوقع المستثمرون تباطؤ التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى قرابة 2.5% في قراءة فبراير المرتقب صدورها اليوم، بعد أن بلغ 2.8% في الشهر السابق، في حين تشير تقديرات وكالة“رويترز” إلى إجراء البنك المركزي الأوروبي أول تخفيض للفائدة في يونيو القادم.
المصدر:
MENAFN01032024000202011048ID1107921286
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