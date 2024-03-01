المفوضية الأوروبية تعتمد اقتراحًا لتعديل ميزانية الاتحاد الأوروبي لعام 2024‎

MENAFN - Al-Borsa News) اعتمدت المفوضية الأوروبية اليوم اقتراحًا لتعديل ميزانية الاتحاد الأوروبي لعام 2024، مما يعكس التغييرات التي تم إجراؤها بعد الاتفاق بين البرلمان والمجلس الأوروبيين بشأن مراجعة الإطار المالي متعدد السنوات (MFF) للفترة من 2021-2027.

وذكرت المفوضية في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الرسمي قبل ساعات قليلة، أن هذه الميزانية المعدلة الاتحاد ستمكن من مواصلة تنفيذ الأولويات المشتركة للاتحاد الأوروبي هذا العام، لصالح المواطنين الأوروبيين وخارجها. وعلى وجه الخصوص، فإنها ستعزز دعمنا لأوكرانيا وتعزز الاستثمارات في التكنولوجيات الحيوية والدفاع وتوفر موارد إضافية لدعم الشركاء في غرب البلقان. وبفضل هذا التعديل، ستكون ميزانية الاتحاد الأوروبي أيضًا مجهزة بشكل أفضل لمساعدة الدول الأعضاء المتضررة من الكوارث الطبيعية والبلدان التي تواجه أزمات إنسانية.

موضوعاتواشنطن ترى أن تصريحات بوتين بشأن السلاح النووي غير مسؤولة صادرات كوريا الجنوبية تواصل الارتفاع وتدعم توقعات النمو مؤشر نيكي يُغلق قرب مستوى 40 ألف نقطة رغم انكماش النشاط الصناعي

وأضاف البيان أن هذا التعديل لميزانية الاتحاد الأوروبي السنوية لعام 2024 يمثل زيادة قدرها أكثر من 5.8 مليار يورو وتغطي عدة عناصر من بينها:

تعزيز مرفق أوكرانيا وتعبئة الاحتياطي الأوكراني بمبلغ 4.8 مليار يورو وتعزيز صندوق الدفاع الأوروبي في إطار منصة التكنولوجيات الاستراتيجية لأوروبا بمبلغ 376 مليون يورو وتعزيز احتياطي التضامن الأوروبي واحتياطي مساعدات الطوارئ بمبلغ 365 مليون يورو وتعزيز مرفق الإصلاح والنمو في منطقة غرب البلقان بمبلغ 501 مليون يورو.

المصدر: