المفوضية الأوروبية تعتمد اقتراحًا لتعديل ميزانية الاتحاد الأوروبي لعام 2024‎

(MENAFN
- Al-Borsa News)
اعتمدت المفوضية الأوروبية اليوم اقتراحًا لتعديل ميزانية الاتحاد الأوروبي لعام 2024، مما يعكس التغييرات التي تم إجراؤها بعد الاتفاق بين البرلمان والمجلس الأوروبيين بشأن مراجعة الإطار المالي متعدد السنوات (MFF) للفترة من 2021-2027.
وذكرت المفوضية في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الرسمي قبل ساعات قليلة، أن هذه الميزانية المعدلة الاتحاد ستمكن من مواصلة تنفيذ الأولويات المشتركة للاتحاد الأوروبي هذا العام، لصالح المواطنين الأوروبيين وخارجها. وعلى وجه الخصوص، فإنها ستعزز دعمنا لأوكرانيا وتعزز الاستثمارات في التكنولوجيات الحيوية والدفاع وتوفر موارد إضافية لدعم الشركاء في غرب البلقان. وبفضل هذا التعديل، ستكون ميزانية الاتحاد الأوروبي أيضًا مجهزة بشكل أفضل لمساعدة الدول الأعضاء المتضررة من الكوارث الطبيعية والبلدان التي تواجه أزمات إنسانية.
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وأضاف البيان أن هذا التعديل لميزانية الاتحاد الأوروبي السنوية لعام 2024 يمثل زيادة قدرها أكثر من 5.8 مليار يورو وتغطي عدة عناصر من بينها:
تعزيز مرفق أوكرانيا وتعبئة الاحتياطي الأوكراني بمبلغ 4.8 مليار يورو وتعزيز صندوق الدفاع الأوروبي في إطار منصة التكنولوجيات الاستراتيجية لأوروبا بمبلغ 376 مليون يورو وتعزيز احتياطي التضامن الأوروبي واحتياطي مساعدات الطوارئ بمبلغ 365 مليون يورو وتعزيز مرفق الإصلاح والنمو في منطقة غرب البلقان بمبلغ 501 مليون يورو.
المصدر:
MENAFN01032024000202011048ID1107921284
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