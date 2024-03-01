تسلا تُصدر حزمة جديدة من الحوافز لجذب العملاء في الصين

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتواشنطن ترى أن تصريحات بوتين بشأن السلاح النووي غير مسؤولة صادرات كوريا الجنوبية تواصل الارتفاع وتدعم توقعات النمو مؤشر نيكي يُغلق قرب مستوى 40 ألف نقطة رغم انكماش النشاط الصناعي

أعلنت صانعة السيارات الكهربائية“تسلا” الجمعة، مجموعة جديدة من الحوافز لجذب المستهلكين الصينيين، تشمل خصماً على منتجات التأمين، وخيارات للتمويل، في حين خفّضت منافستها“بي واي دي” السعر المبدئي للنسخة الجديدة من سيارتها الرياضية الهجينة.

وقالت“تسلا” في منشور على حسابها في منصة“ويبو”، إن مبيعات سياراتها من المخزون الحالي لسيارات السيدان“موديل 3′′، و”موديل واي” ذات الدفع الرباعي سوف تحصل على حوافز بحد أقصى 34.6 ألف يوان (4.8 ألف دولار تقريباً) بحلول نهاية مارس.

وتضم الحوافز خصم بقيمة 8 آلاف يوان على منتجات التأمين على السيارات التي تشارك فيها صانعة السيارات الأمريكية، وخصم سعري بقيمة 10 آلاف يوان في حالة اختيار العميل تغيير طلاء المركبة.

هذا بالإضافة إلى خطط تمويل تفضيلية لفترة محدودة لشراء طراز“موديل واي”، يمكنها توفير ما يصل إلى 16.6 ألف يوان.

ومن جانبها، خفّضت“بي واي دي” الصينية اليوم، السعر المبدئي للنسخة الجديدة من سيارتها الرياضية الهجينة متعددة الاستخدامات“سونج برو” بنسبة 15.4%، وفق ما نقلته وكالة“رويترز”.

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