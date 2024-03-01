تسلا تُصدر حزمة جديدة من الحوافز لجذب العملاء في الصين

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أعلنت صانعة السيارات الكهربائية“تسلا” الجمعة، مجموعة جديدة من الحوافز لجذب المستهلكين الصينيين، تشمل خصماً على منتجات التأمين، وخيارات للتمويل، في حين خفّضت منافستها“بي واي دي” السعر المبدئي للنسخة الجديدة من سيارتها الرياضية الهجينة.
وقالت“تسلا” في منشور على حسابها في منصة“ويبو”، إن مبيعات سياراتها من المخزون الحالي لسيارات السيدان“موديل 3′′، و”موديل واي” ذات الدفع الرباعي سوف تحصل على حوافز بحد أقصى 34.6 ألف يوان (4.8 ألف دولار تقريباً) بحلول نهاية مارس.
وتضم الحوافز خصم بقيمة 8 آلاف يوان على منتجات التأمين على السيارات التي تشارك فيها صانعة السيارات الأمريكية، وخصم سعري بقيمة 10 آلاف يوان في حالة اختيار العميل تغيير طلاء المركبة.
هذا بالإضافة إلى خطط تمويل تفضيلية لفترة محدودة لشراء طراز“موديل واي”، يمكنها توفير ما يصل إلى 16.6 ألف يوان.
ومن جانبها، خفّضت“بي واي دي” الصينية اليوم، السعر المبدئي للنسخة الجديدة من سيارتها الرياضية الهجينة متعددة الاستخدامات“سونج برو” بنسبة 15.4%، وفق ما نقلته وكالة“رويترز”.
المصدر:
MENAFN01032024000202011048ID1107921283
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