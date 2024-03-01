Friday, 01 March 2024 01:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مؤشر نيكي يُغلق قرب مستوى 40 ألف نقطة رغم انكماش النشاط الصناعي

3/1/2024 4:17:58 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة واشنطن ترى أن تصريحات بوتين بشأن السلاح النووي غير مسؤولة صادرات كوريا الجنوبية تواصل الارتفاع وتدعم توقعات النمو تسلا تُصدر حزمة جديدة من الحوافز لجذب العملاء في الصين

ارتفعت الأسهم اليابانية يشكل كبير في ختام تعاملات الجمعة، عقب صدور نتائج مسح خاص أظهرت انكماش النشاط الصناعي في البلاد للشهر التاسع على التوالي في فبراير، في حين تراجع معدل البطالة خلال يناير الماضي وفق التقديرات الرسمية.

وعند الإغلاق، صعد مؤشر“نيكي” بنسبة 1.90% إلى 39910 نقاط، وارتفع مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 1.26% إلى 2709 نقاط.

وأوضح مسح أجرته“إس آند بي جلوبال” وصدرت نتائجه اليوم، تراجع مؤشر“أو جيبون بنك” لمديري المشتريات في القطاع الصناعي إلى 47.2 نقطة في فبراير من 48 نقطة في يناير، ليظل دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش للشهر التاسع على التوالي، ويسجل أعلى وتيرة للانخفاض منذ إغسطس من عام 2020.

وعلى صعيد آخر، كشفت بيانات وزارة الشؤون الداخلية اليابانية، انخفاض معدل البطالة إلى 2.4% في يناير مقارنة بقراءة ديسمبر المعدلة عند 2.5%، في حين أظهرت بيانات وزارة العمل استقرار نسبة الوظائف المتاحة إلى المتقدمين للوظائف دون تغيير عند 1.27 على أساس شهري في يناير.

وارتفعت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.25% إلى 150.35 ين.

المصدر:

MENAFN01032024000202011048ID1107921282

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث