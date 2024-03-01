مؤشر نيكي يُغلق قرب مستوى 40 ألف نقطة رغم انكماش النشاط الصناعي

(MENAFN
- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة
واشنطن ترى أن تصريحات بوتين بشأن السلاح النووي غير مسؤولة صادرات كوريا الجنوبية تواصل الارتفاع وتدعم توقعات النمو تسلا تُصدر حزمة جديدة من الحوافز لجذب العملاء في الصين
ارتفعت الأسهم اليابانية يشكل كبير في ختام تعاملات الجمعة، عقب صدور نتائج مسح خاص أظهرت انكماش النشاط الصناعي في البلاد للشهر التاسع على التوالي في فبراير، في حين تراجع معدل البطالة خلال يناير الماضي وفق التقديرات الرسمية.
وعند الإغلاق، صعد مؤشر“نيكي” بنسبة 1.90% إلى 39910 نقاط، وارتفع مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 1.26% إلى 2709 نقاط.
وأوضح مسح أجرته“إس آند بي جلوبال” وصدرت نتائجه اليوم، تراجع مؤشر“أو جيبون بنك” لمديري المشتريات في القطاع الصناعي إلى 47.2 نقطة في فبراير من 48 نقطة في يناير، ليظل دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش للشهر التاسع على التوالي، ويسجل أعلى وتيرة للانخفاض منذ إغسطس من عام 2020.
وعلى صعيد آخر، كشفت بيانات وزارة الشؤون الداخلية اليابانية، انخفاض معدل البطالة إلى 2.4% في يناير مقارنة بقراءة ديسمبر المعدلة عند 2.5%، في حين أظهرت بيانات وزارة العمل استقرار نسبة الوظائف المتاحة إلى المتقدمين للوظائف دون تغيير عند 1.27 على أساس شهري في يناير.
وارتفعت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.25% إلى 150.35 ين.
المصدر:
MENAFN01032024000202011048ID1107921282
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.