مؤشر نيكي يُغلق قرب مستوى 40 ألف نقطة رغم انكماش النشاط الصناعي

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتواشنطن ترى أن تصريحات بوتين بشأن السلاح النووي غير مسؤولة صادرات كوريا الجنوبية تواصل الارتفاع وتدعم توقعات النمو تسلا تُصدر حزمة جديدة من الحوافز لجذب العملاء في الصين

ارتفعت الأسهم اليابانية يشكل كبير في ختام تعاملات الجمعة، عقب صدور نتائج مسح خاص أظهرت انكماش النشاط الصناعي في البلاد للشهر التاسع على التوالي في فبراير، في حين تراجع معدل البطالة خلال يناير الماضي وفق التقديرات الرسمية.

وعند الإغلاق، صعد مؤشر“نيكي” بنسبة 1.90% إلى 39910 نقاط، وارتفع مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 1.26% إلى 2709 نقاط.

وأوضح مسح أجرته“إس آند بي جلوبال” وصدرت نتائجه اليوم، تراجع مؤشر“أو جيبون بنك” لمديري المشتريات في القطاع الصناعي إلى 47.2 نقطة في فبراير من 48 نقطة في يناير، ليظل دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش للشهر التاسع على التوالي، ويسجل أعلى وتيرة للانخفاض منذ إغسطس من عام 2020.

وعلى صعيد آخر، كشفت بيانات وزارة الشؤون الداخلية اليابانية، انخفاض معدل البطالة إلى 2.4% في يناير مقارنة بقراءة ديسمبر المعدلة عند 2.5%، في حين أظهرت بيانات وزارة العمل استقرار نسبة الوظائف المتاحة إلى المتقدمين للوظائف دون تغيير عند 1.27 على أساس شهري في يناير.

وارتفعت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.25% إلى 150.35 ين.

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