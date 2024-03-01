صادرات كوريا الجنوبية تواصل الارتفاع وتدعم توقعات النمو

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واصلت صادرات كوريا الجنوبية نموها الشهر الماضي، مما عزز التوقعات المتفائلة للنمو الاقتصادي والتجارة العالمية هذا العام.

وفقاً للبيانات التي صدرت اليوم الجمعة من قبل وزارة التجارة، ارتفعت الصادرات المعدلة وفقاً لفروق أيام العمل بنسبة 12.5% ​​مقارنة بالعام السابق. وفي حال عدم تعديلها طبقاً لإجازات رأس السنة القمرية الجديدة التي كانت في فبراير من هذا العام، ستكون الصادرات قد ارتفعت بنسبة 4.8%، بينما انخفض إجمالي الواردات بنسبة 13.1%. وزاد الفائض التجاري إلى 4.29 مليار دولار.

تعتبر كوريا الجنوبية حلقة وصل رئيسية في التجارة العالمية، حيث تنتشر شركاتها على نطاق واسع عبر سلاسل توريد متنوعة. وتعافت صادراتها بعد انخفاض استمر عاماً في أواخر العام الماضي، بقيادة الطلب القوي على أشباه الموصلات. كما تشهد مبيعات الشاشات ارتفاعاً، على الرغم من انخفاض شحنات السيارات بشكل طفيف. وأثار الانتعاش الآمال في تسارع النمو الاقتصادي لكوريا الجنوبية هذا العام.

حافظ بنك كوريا المركزي الأسبوع الماضي على توقعاته بأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.1% في عام 2024، مشيراً إلى انتعاش الصادرات. وإذا استمر هذا الاتجاه حتى عام 2025، فسيساعد ذلك الاقتصاد على النمو بنسبة 2.3%، وفقاً للبنك المركزي.

رغم ذلك، فإن تباطؤ الاستهلاك وتراجع الاستثمار في البناء يشكلان تهديداً للزخم الاقتصادي في كوريا الجنوبية. كما أن البلاد في حالة تأهب لتأثير التوترات الجيوسياسية المستمرة، بما في ذلك الصراعات في الشرق الأوسط. وتؤدي سلسلة الانتخابات المقرر إجراؤها في منطقة واسعة من العالم هذا العام إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن السياسات المتعلقة بالتجارة العالمية أيضاً.

من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1% هذا العام، أي أقل من المتوسط ​​التاريخي، حيث تواصل بعض البنوك المركزية حربها ضد التضخم، بينما يتراجع الدعم المالي وتؤثر مخاطر الديون على النشاط، وفقا لصندوق النقد الدولي.

وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في وقت سابق من هذا الشهر إنه“من المتوقع أن يتحسن الأداء التشغيلي لمُصنعي شرائح الذاكرة الكورية في العامين المقبلين، حيث يؤدي الطلب على الذكاء الاصطناعي إلى زيادة دورة إنتاج تلك الشرائح”. وأضافت:“لا تزال التوقعات الاقتصادية الصعبة والتوترات الجيوسياسية المستمرة تشكل مخاطر رئيسية”.

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