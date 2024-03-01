واشنطن ترى أن تصريحات بوتين بشأن السلاح النووي غير مسؤولة

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نددت الولايات المتحدة بتحذيرات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن خطر نشوب حرب نووية، ووصفتها بأنها“غير مسؤولة”، لكنها قالت إنه لا يوجد ما يشير إلى وجود تهديد وشيك.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحافيين“هذه ليست المرة الأولى التي نرى فيها خطابا غير مسؤول من فلاديمير بوتين. لا يمكن لزعيم دولة مسلحة نوويا أن يتحدث بهذه الطريقة”.
وأضاف“تواصلنا في الماضي بشكل خاص ومباشر مع روسيا بشأن تداعيات استخدام السلاح النووي”.
وأضاف ميلر“ليس لدينا أي مؤشر على أن روسيا تستعد لاستخدام سلاح نووي”.
بدوره، قال وزير القوات المسلحة الفرنسي سيباستيان ليكورنو الخميس لصحافيين بالقرب من تولوز“لقد استمعت بعناية إلى ما قاله رئيس الاتحاد الروسي هذا الصباح. عندما تمثل قوة نووية، ليس لديك الحق في أن تكون غير مسؤول وأن تقوم بالتصعيد”.
حذّر بوتين في خطاب للأمة الخميس الغرب من“تبعات مأسوية” على أي دولة ترسل قوات إلى أوكرانيا للقتال ضد الجيش الروسي.
وأضاف بوتين:“كل ما يبتكره الغرب يخلق خطرا فعليا لنزاع باستخدام الأسلحة النووية، وبالتالي القضاء على الحضارة”.
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