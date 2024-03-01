الطاقة الدولية: الانبعاثات الكربونية المرتبطة بالطاقة تسجل مستوى قياسياً في 2023

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتارتفاع أسعار النفط.. والخام الأمريكي يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية وود ماكنزي تخفض توقعاتها لنمو الطلب على النفط في عام 2024 النفط يتراجع عند التسوية لكنه يحقق مكاسب للشهر الثاني على التوالي

قالت وكالة الطاقة الدولية في تقرير صدر اليوم الجمعة، إن انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون المتعلقة بالطاقة ارتفعت إلى مستوى قياسي العام الماضي، وذلك خلافاً للمستهدفات العالمية للمناخ المنصوص عليها في اتفاق باريس، والتي تقتضي الخفض السريع للانبعاثات.

وذكرت الوكالة في التقرير أن تحليلاتها أظهرت ارتفاع الانبعاثات الكربونية الناجمة عن توليد الطاقة حول العالم بنسبة 1.1% أو 410 ملايين طن إلى 37.4 مليار طن في عام 2023.

وأوضحت أن التوسع العالمي في التكنولوجيا النظيفة مثل السيارات الكهربائية، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح ساعد على الحد من نمو الانبعاثات، حيث بلغت وتيرة النمو 1.3% في عام 2022.

وتابعت بأن إعادة فتح الاقتصاد الصيني بعد انتهاء الوباء، وزيادة استخدام الوقود الأحفوري في البلدان التي تسبب فيها الجفاف في تراجع إنتاج الطاقة الكهرومائية؛ جميعها عوامل ساهمت في الزيادة الكلية للانبعاثات خلال العام الماضي.

وأشارت إلى أن استخدام الوقود الأحفوري لتعويض النقص في توليد الطاقة الكهرومائية بسبب الجفاف، ساهم في حوالي 40% أو ما يعادل 170 مليون طن من الزيادة في انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، ولولا هذا لتراجعت الانبعاثات الناجمة عن قطاع الكهرباء.

وانخفضت الانبعاثات المرتبطة بالطاقة في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بنسبة 4.1% و9% على الترتيب، مقابل زيادتها بنسبة 5.2% في الصين، لكن الأخيرة ساهمت في قرابة 60% من الزيادة العالمية في كل من توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والمركبات الكهربائية في عام 2023، بحسب التقرير.

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