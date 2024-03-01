الطاقة الدولية: الانبعاثات الكربونية المرتبطة بالطاقة تسجل مستوى قياسياً في 2023

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قالت وكالة الطاقة الدولية في تقرير صدر اليوم الجمعة، إن انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون المتعلقة بالطاقة ارتفعت إلى مستوى قياسي العام الماضي، وذلك خلافاً للمستهدفات العالمية للمناخ المنصوص عليها في اتفاق باريس، والتي تقتضي الخفض السريع للانبعاثات.
وذكرت الوكالة في التقرير أن تحليلاتها أظهرت ارتفاع الانبعاثات الكربونية الناجمة عن توليد الطاقة حول العالم بنسبة 1.1% أو 410 ملايين طن إلى 37.4 مليار طن في عام 2023.
وأوضحت أن التوسع العالمي في التكنولوجيا النظيفة مثل السيارات الكهربائية، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح ساعد على الحد من نمو الانبعاثات، حيث بلغت وتيرة النمو 1.3% في عام 2022.
وتابعت بأن إعادة فتح الاقتصاد الصيني بعد انتهاء الوباء، وزيادة استخدام الوقود الأحفوري في البلدان التي تسبب فيها الجفاف في تراجع إنتاج الطاقة الكهرومائية؛ جميعها عوامل ساهمت في الزيادة الكلية للانبعاثات خلال العام الماضي.
وأشارت إلى أن استخدام الوقود الأحفوري لتعويض النقص في توليد الطاقة الكهرومائية بسبب الجفاف، ساهم في حوالي 40% أو ما يعادل 170 مليون طن من الزيادة في انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، ولولا هذا لتراجعت الانبعاثات الناجمة عن قطاع الكهرباء.
وانخفضت الانبعاثات المرتبطة بالطاقة في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بنسبة 4.1% و9% على الترتيب، مقابل زيادتها بنسبة 5.2% في الصين، لكن الأخيرة ساهمت في قرابة 60% من الزيادة العالمية في كل من توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والمركبات الكهربائية في عام 2023، بحسب التقرير.
المصدر:
MENAFN01032024000202011048ID1107921278
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