تعلن شركة فينيكس غروب بي إل سي بدء فترة الطرح العام الأولي المتوقعة (IPO)

MENAFN - TimesNewswire ) أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة – 16 نوفمبر 2023 – تعتزم شركة فينيكس غروب بي إل سي، وهي عملاق تعدين العملات المشفرة المحلي في الإمارات، الانضمام إلى بورصة أبو ظبي للأوراق المالية. ولذلك فإن مؤسسي الشركة، بيجان علي زاده فارد ومناف علي، وهما من رواد التكنولوجيا الخبراء في مجال بلوك تشين والعملات المشفرة، متحمسان للإعلان عن أول طرح أولي في المنطقة، لمجموعة شركات خاصة متخصصة في مجالات العملات الرقمية وتقنية بلوك تشين في أبو ظبي.

وتعتبر فينيكس غروب بي إل سي الرائدة في الابتكار في مجال بلوك تشين والعملات المشفرة، وتسرها أن تعلن عن بدء فترة العرض العام الأولي ابتداءً من 16 نوفمبر 2023. تنطلق هذه الخطوة البارزة بتوافر 907,323,529 سهمًا بسعر عرض قدره 1.50 درهم إماراتي للسهم، مما يفتح نافذة فرصة للمستثمرين للانضمام إلى رحلة نمو مجموعة فينيكس.

تمتد فترة العرض حتى 18 نوفمبر 2023، وسيتمكن المستثمرون خلالها من الحصول على حصة بنسبة 17.64٪ من رأس المال المساهم به في الشركة، والذي يبلغ قبل العرض 5,141,500,000 سهم. يعد هذا العرض دليلاً على التزام فينيكس غروب بالابتكار وتمسّكها بموقعها الاستراتيجي في اقتصاد العملات المشفرة الناشئ في الشرق الأوسط.

تضمن فينيكس غروب عملية ميسرة لجميع المشتركين المحتملين من خلال التعامل مع البنك الرائد المستلم، بنك أبوظبي الأول والمدير الرئيسي، شركة الأوراق المالية الدولية، وتنظيم العروض وقد اتخذت الشركة تدابير لكلا المستثمرين التجزئة والمحترفين، مع التركيز على الشمولية والشفافية.

يتزامن هذا العرض في وقت توسع فيه شركة فينيكس غروب نشاطها وهي على استعداد للنمو الكبير، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية. لقد جعلت قدرة الشركة القوية على التكيف واستراتيجياتها المتقدمة منها اختيارًا ممتازًا للاستثمار للطامحين في الاستفادة من هذه المغامرة الواعدة.

ستتم دعوة المستثمرين للتقدم بطلبات للحصول على الأسهم خلال فترة العرض وأن يكونوا جزءًا من مستقبل فينيكس غروب الرائع. للحصول على معلومات تفصيلية حول عملية الاشتراك وللاطلاع على الكتيب، يرجى زيارة موقع فينيكس غروب على الويب أو التواصل مع البنك الرائد المستلم.

نبذة عن فينيكس غروب بي إل سي

تقدم فينيكس غروب بي إل سي حلولًا مبتكرة وإمكانات نمو واسعة في قطاعي بلوك تشين والعملات المشفرة، داخل منطقة الشرق الأوسط وخارجها، مما يجعلها في طليعة هذين القطاعين.

الموقع الإلكتروني