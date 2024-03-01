الطرح العام الأولي لمجموعة فينيكس يشهد ويعزز الثقة في سوق قوي

MENAFN - TimesNewswire ) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – 21 نوفمبر 2023.

نجحت شركة فينكس كروب بي إل سي، وهي شركة رائدة في مجال تعدين العملات المشفرة والتكنولوجيا والبلوكتشين، في إغلاق طرحها العام الأولي مع زيادة ملفتة في الاكتتاب 33 مرة عن الطرح، مما يدل على اهتمام المستثمرين وثقتهم البالغة. وقد شهد عرض الشركة المكون من 907,323,529 سهماً طلباً مرتفعًا، خاصة من المستثمرين الفرديين الذين تجاوزت طلبات اكتتاباتهم الطرح بـ180 مرة. وأظهر المستثمرون المحترفون أيضًا مشاركة قوية، حيث ساهموا في زيادة الاكتتاب بمقدار 22 ضعفًا، مما يؤكد على ثقتهم بقوة فينيكس جروب وإمكاناتها.

كما شهدت فترة العرض، التي اختتمت في 18 نوفمبر 2023، إقبالاً تجاوز كل التوقعات، مما يبرز مركز الشركة القوي في السوق الاقتصادي المزدهر للعملات المشفرة في الشرق الأوسط.

أضاف بيجان علي زادهفرد، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي شركة فينكس كروب بي إل:“يعد الاهتمام الملحوظ خلال فترة العرض بمثابة تصديق قوي على دورنا الرائد في مجال تعدين العملات المشفرة وسلسلة الكتل (بلوكشين). إن هذه المبادرة التي سبقت إدراجنا في سوق أبوظبي للأوراق المالية، كما تبرز زيادة الاكتتاب، هي شهادة على ثقة المستثمرين في رؤيتنا وفي الإمكانات التي يرونها في فينيكس جروب.”

كما علق مناف علي، ال شريك المؤسس والمدير الإداري ل فينيكس جروب بي إل سي، على هذا الإنجاز قائلاً:“إن الزيادة الاستثنائية للاكتتاب خلال فترة الطرح لدينا هو مؤشر واضح على ثقة السوق في فينيكس جروب كشركة رائدة في مجال تعدين العملات المشفرة وتكنولوجيا سلسلة الكتل (بلوكشين). وبينما نستعد لإدراجنا في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 4 ديسمبر 2023، تحت رمز التداول بي إتش إكس (PHX) ، فإننا ملتزمون أكثر من أي وقت مضى بتعزيز قدراتنا في مجال التعدين وتطوير الابتكارات التقنية”.

يمهد الإغلاق الناجح لفترة الطرح الطريق أمام الإدراج المتوقع لمجموعة فينيكس في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وهي خطوة مهمة من شأنها تعزيز مكانتها كمبتكر ورائد في قطاعي التكنولوجيا والبلوكتشين، ويعد الإدراج، المقرر إجراؤه في 4 ديسمبر 2023، تحت رمز التداول بي إتش إكس (PHX) بداية حقبة جديدة لفينيكس جروب.

كما تعرب فينيكس كروب بي إل سي عن امتنانها الكبير لمستثمريها وشركائها وفريقها على دعمهم الثابت ومساهمتهم في النجاح المدوي للعرض، وتتطلع الشركة إلى الشروع في مرحلتها التالية من النمو والابتكار بينما تستعد لإدراجها العام.

-النهاية-

شركة فينكس كروب بي إل سي

فينيكس جروب بي إل سي هي شركة رائدة في مجال تعدين العملات المشفرة والتكنولوجيا وسلسلة الكتل (بلوكشين)، وتشتهر بحلولها المبتكرة في تطوير قطاع التمويل الرقمي؛ وقد نجحت الشركة في تطوير تقنيات سلسلة الكتل (بلوكشين) الخاصة وعمليات تعدين العملات المشفرة المتقدمة على مستوى العالم، مما أدى إلى ترسيخ مكانتها ككيان موثوق به في مجال التكنولوجيا، وبينما تستعد مجموعة فينيكس لإدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت رمز التداول بي إتش إكس (PHX) ، فإنها تستعد للاستفادة من إنجازاتها للتوسع بشكل أكبر ومواصلة مسارها في الابتكار والنمو داخل الاقتصاد الرقمي العالمي.

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