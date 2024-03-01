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3 شهداء بقصف إسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين بخان يونس

3/1/2024 3:10:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مراسل الجزيرة إن عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين بمدينة حمد شمال خان يونس بلغ 3 شهداء و10 جرحى.


وأضاف أن عددا من الشهداء والمصابين نتيجة قصف المدرسة، وصلوا لمستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع.

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