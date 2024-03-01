3 شهداء بقصف إسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين بخان يونس

3 شهداء بقصف إسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين بخان يونس
التاريخ
3/1/2024 3:10:38 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال مراسل الجزيرة إن عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين بمدينة حمد شمال خان يونس بلغ 3 شهداء و10 جرحى.
وأضاف أن عددا من الشهداء والمصابين نتيجة قصف المدرسة، وصلوا لمستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع.
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