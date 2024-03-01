مندوبي توزيع وخدمة عملاء .. وظائف شاغرة

مندوبي توزيع وخدمة عملاء .. وظائف شاغرة
التاريخ
3/1/2024 3:10:36 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري-
اعلن ديوان الخدمة المدنية عن وظائف شاغرة في شركة رائدة في مجال الشحن والنقل والتخليص والتوزيع والمستودعات .
حيث اكدت الشركة حاجتها لمندوبي توزيع وموظفين خدمة عملاء ووفقا للشروط المرفقة بالاعلان التالي :
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