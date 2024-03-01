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الصين: غزة تشهد كارثة غير مسبوقة ويجب وقف إطلاق النار فورا

3/1/2024 3:10:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت وزارة الخارجية الصينية إن غزة تشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة، وعلى مجلس الأمن الدولي التحرك لوقف فوري لإطلاق النار.


وأعربت بكين عن صدمتها إزاء استهداف المدنيين أثناء تلقيهم المساعدات الإنسانية في غزة، مؤكدة أنها تدين ذلك بشدة، وتحث جميع الأطراف المعنية خاصة إسرائيل على وقف القتال، وضمان وصول المساعدات الإنسانية.


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