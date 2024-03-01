سرايا القدس: قصفنا مع لواء العامودي معبر إيرز بقذائف الهاون

سرايا القدس: قصفنا مع لواء العامودي معبر إيرز بقذائف الهاون
التاريخ
3/1/2024 3:10:36 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي-، إنها قصفت بالاشتراك مع لواء العامودي تجمعات لجنود الاحتلال في محيط معبر إيرز شمال غزة بوابل من قذائف الهاون.
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