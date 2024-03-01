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سرايا القدس: قصفنا مع لواء العامودي معبر إيرز بقذائف الهاون

3/1/2024 3:10:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي-، إنها قصفت بالاشتراك مع لواء العامودي تجمعات لجنود الاحتلال في محيط معبر إيرز شمال غزة بوابل من قذائف الهاون.













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