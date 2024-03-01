اخذ مقاسات منزل الشهيد مناصرة : الاحتلال نفذ عمليات دهم وتفتيش لمخيم قلنديا

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله /PNN / نفذ جيش الاحتلال الاسرائيلي حملة مداهمات عنيفة في مخيم قلنديا فجر اليوم الجمعة تخللها مواجهات عنيفة وعمليات دهم وتفتيش للمنازل.
وقالت مصادر محلية بالمخيم انه تم اقتحام المخيم من قبل قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال برفقة جرافة حيث اندلعت مواجهات بين الشبان وبين القوات المقتحمة، وتم اطلاق الرصاص الحي بشكل كثيف تجاه الشبان من قبل قوات الاحتلال.
وبحسب المصادر فقد تم اطلاق النار من قبل جيش الاحتلال بشكل كثيف تجاه مركبة فلسطينية
على مدخل مخيم قلنديا ، حيث كان بداخلها شابان تمكنا من الفرار ولكن أُصيب احدهم على بالرصاص الحي في الخاصرة، وتم نقله لمجمع فلسطين الطبي لتلقي العلاج.
كما قام الشبان باطلاق الألعاب النارية تجاه قوات الاحتلال
وخلال عملية الاقتحام للمخيم داهمت قوات الاحتلال منزل الشهيد مناصرة، وكسرت المنزل وعبثت بمحتوياته واعتقلت والد الشهيد واحضرت استدعاءات مقابلة لاخوته، وتم تحفير جدران المنزل واخذ قياساته تمهيدا لهدمه لاحقا.
وعند ساعات الفجر انسحبت قوات الاحتلال
باتجاه حاجز قلنديا العسكري بعد اقتحام استمر لاكثر من ثلاث ساعات ونصف.
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