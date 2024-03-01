596 مليار دولار قيمة التجارة الخارجية الصينية من السلع والخدمات في كانون الثاني

MENAFN - Al Wakeel News)أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية الصينية للنقد الأجنبي، أن قيمة التجارة الخارجية الصينية من السلع والخدمات وصلت إلى 4.23 تريليون يوان (596.09 مليار دولار أميركي) في شهر كانون الثاني من العام الجاري، بزيادة 23 بالمئة على أساس سنوي.



وبحسب البيانات التي نقلتها وكالة شينخوا اليوم الجمعة؛ بلغت قيمة صادرات السلع 2.02 تريليون يوان فيما بلغت قيمة الواردات 1.6 تريليون يوان، الأمر الذي أنتج فائضا تجاريا بـ413 مليار يوان.



أما قيمة الصادرات من الخدمات فبلغت 217.8 مليار يوان في كانون الثاني الماضي، فيما وصلت الواردات منها 384.8 مليار يوان، ما خلق عجزا تجاريا بـ167.1 مليار يوان، بحسب الهيئة.



وأظهرت البيانات أن قطاع السياحة كان أكبر مساهم في تجارة الخدمات، مسجلا 175.4 مليار يوان.