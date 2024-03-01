النفط يرتفع ويتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية طفيفة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، لكنها تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية طفيفة، وسط متابعة آخر التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، ومستجدات الطلب على الخام.



وعلى صعيد التداولات التي أوردتها شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.4 بالمئة إلى 82.22 دولار للبرميل. كما صعدت عقود الخام الأميركي بنسبة 0.3 بالمئة مسجلة 78.50 دولار للبرميل.



وفي الوقت الذي يتجه فيه خام برنت لتسجيل مكاسب أسبوعية طفيفة، يتجه الخام الأميركي للارتفاع 4 بالمئة عن الأسبوع الجاري.