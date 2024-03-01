خالد بن محمد بن زايد يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة أدنوك



ترأس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة "أدنوك"، الذي عُقد في المقر الرئيسي للشركة.

واطلع سموّه خلال الاجتماع على التقدم المحرز في تنفيذ مبادرات "أدنوك" الاستراتيجية عبر مختلف قطاعات ومجالات أعمالها وعملياتها، وذلك ضمن مسيرة النقلة النوعية التي تنفذها الشركة، وجهودها الهادفة إلى خفض الانبعاثات، وضمان مواكبة أعمالها للمستقبل، والمساهمة في تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة. وأثنى سموّه على التزام "أدنوك" بدمج الذكاء الاصطناعي في عملياتها واعتمد خطط الشركة لتسريع تطبيق حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال تعزيز السلامة وخفض الانبعاثات وتحقيق أقصى قيمة ممكنة.

وتعد "أدنوك" رائدةً في تطوير ونشر العديد من حلول الذكاء الاصطناعي المبتكرة علي مستوى قطاع الطاقة لتوجيه عملية اتخاذ القرار وتحسين العمليات ضمن مرحلة التحول الرقمي التي تشهدها الشركة على مدى السنوات القليلة الماضية. وتشمل هذه الحلول مركز التحكم الرقمي "بانوراما"، ومركز "ثمامة" للتميز اللذان ساهما منذ إنشائهما بتحقيق قيمة تجارية بمليارات الدولارات من خلال دمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي والاستفادة منها عبر مختلف مجالات وجوانب سلسلة القيمة لأعمال "أدنوك".

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة "أدنوك"، بمن فيهم معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة، ومعالي خلدون خليفة المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـلمجموعة في "شركة مبادلة للاستثمار"، ومعالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس دائرة المالية في أبوظبي.

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