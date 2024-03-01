دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تستعرض سُبُل تعزيز رفاهية الموظفين في حكومة دبي

انعقدت يوم أمس الدورة الأولى لعام 2024 من ملتقى الموارد البشرية الذي تنظمه دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، بحضور سعادة عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وبمشاركة مدراء إدارات الموارد البشرية في دوائر حكومة دبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة. ويهدف الملتقى إلى الاطلاع على أفضل الممارسات في مجال الرفاه الوظيفي، وتبادل الخبرات والتجارب في سبيل تسليط الضوء على أهم الممارسات لتعزيز رفاهية الموظفين في حكومة دبي، والتعرف على أحدث الدراسات والأبحاث في هذا المجال.

واستعرض الملتقى سُبل تعزيز رفاهية الموظفين في حكومة دبي ضمن محورين رئيسيين هما "صحة الموظف وتعزيز الصحة النفسية للموظفين" و"الدروس المستفادة من أفضل الممارسات".

وقال سعادة عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: "يُعدّ الرفاه الوظيفي أحد أهم العوامل التي تؤثر على سعادة ورضا وإنتاجية الموظفين، ما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات الحكومية. ونؤمن في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بأهمية الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي وتوفير بيئة عمل محفزة ومريحة وتمكينهم من تحقيق التوازن بين الحياة العملية والشخصية. ونُنظم الدورة الأولى لعام 2024 من ملتقى الموارد البشرية تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى ترسيخ أسس الرفاه الوظيفي وتسخير أحدث الابتكارات التكنولوجية لخلق بيئة عمل مرنة تلبي احتياجات وظائف المستقبل وتؤثر إيجاباً على سعادة الموظفين".

وأضاف: "يُشكّل الملتقى فرصة فريدة للاطلاع على أفضل الممارسات والتواصل والتفاعل مع الخبراء والمتخصصين في مجال الرفاه الوظيفي، والاستفادة من تجاربهم ومعارفهم، والتعرف على أفضل البرامج والمبادرات والأنشطة التي تساهم في تعزيز الصحة البدنية والنفسية والاجتماعية للموظفين".

بدورها، أكدت إيمان صالح بن خاتم، مدير إدارة السياسات ودعم البرامج في دائرة الموارد البشرية لحكومة، أن ملتقى الموارد البشرية يتيح منصةً لمشاركة الخبرات والطروحات، وبحث السبل الكفيلة بتعزيز رفاه الموارد البشرية، وبلورة رؤى وسياسات مشتركة بين الإدارات حيال تحفيز الكوادر وأصحاب المواهب. وأوضحت بن خاتم أن كفاءة المنظومات المؤسسية تتطلب تحقيق التوازن بين رفاه الموارد البشرية والالتزام بالمسؤوليات الوظيفية، وتوفير بيئةٍ تعزز الإيجابية والتميز والإبداع والإنتاجية وإشراك الموظفين، وتحفزهم على التواصل فيما بينهم. كما أكدت بن خاتم أهمية استناد سياسات رفاه الموارد البشرية إلى الدراسات والأبحاث العلمية وأفضل الممارسات المتبعة عالمياً، لضمان كفاءة تلك السياسات ومواكبتها لمتطلبات بيئات العمل المعاصرة".



وفي إطار المحور الأول، ناقش الدكتور منصور حبيب، مدير إدارة صحة وسعادة الموظفين بشركة الإمارات للاتصالات "دو "، موضوع رفاهية الموظف بين الترف والمسؤولية، حيث قدّم نظرة شاملة عن كيفية تحقيق التوازن بين الرفاهية الشخصية والمسؤولية المهنية في بيئة العمل. ومن جانبها سلّطت الدكتورة عائشة الظاهري، رئيس قسم تعزيز الصحة بمركز أبوظبي للصحة العامة، الضوء على ممارسات المركز، كما أكّدت أنّ الاهتمام بصحة الموظفين يُسهم في تحسين أداء الموظّفين وزيادة إنتاجيتهم وتعزيز مرونتهم للتعامل مع التحديات اليومية في بيئة العمل. وتناول الدكتور عادل سجواني، استشاري طب الأسرة في ميديكلينيك مستشفى بارك فيو، أهمية تعزيز الصحة النفسية للموظفين.

ونظّم الملتقى في إطار المحور الثاني جلسةً حوارية تناولت "أفضل الممارسات في الرفاه الوظيفي في حكومة دبي". وشارك في الجلسة الدكتور أنور الحمادي من ديرما ميد كلينيك، والدكتور عمار البنا من مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، والعقيد راشد عبدالرحمن بن ظبوي من القيادة العامة لشرطة دب، والدكتورة ناهد العوض من هيئة الصحة بدبي، وتولى إدارة الجلسة الإعلامي أيوب يوسف.

وشهدت الدورة الأولى من الملتقى لهذه العام تنوع وتميز مخرجاتها، بالإضافة إلى اتساع نطاق المشاركة في جلساتها النقاشية، حيث سجلت مشاركة مؤسسة دبي للمرأة، مُمثلةً بنادي دي للسيدات، إلى جانب مستشفى بارك فيو الذي عرض خدماته الصحية. وشكّل ملتقى الموارد البشرية منصةً حيوية لتبادل الخبرات والمعرفة في مجال الرفاه الوظيفي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لإدارة الموارد البشرية. ويجسّد تنظيم دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي لهذا الملتقى بشكلٍ دوري؛ الأهمية الكبرى التي توليها من أجل تعزيز الرفاه الوظيفي وتحقيق التوازن بين الحياة الشخصية والمهنية للموظفين.

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