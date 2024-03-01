تحطم ساق مركبة فضائية أمريكية بعد هبوطها التاريخي على سطح القمر



كسرت ساق أول مركبة فضائية أمريكية خاصة تهبط على سطح القمر، بعد هبوطها؛ إذ ذكرت شركة "Intuitive Machines"، التي صممت المركبة ذات الأرجل الست، أنها كانت على وشك فقدان الطاقة التي تشغلها، ونشرت صوراً جديدة بعد ستة أيام من الهبوط التاريخي، أظهرت كسراً في ساقها.

وأشارت الشركة، إلى أن مركبة الهبوط وصلت بسرعة كبيرة، فانزلقت وانقلبت على جانبها عندما هبطت بالقرب من القطب الجنوبي للقمر يوم الخميس الماضي، ما أعاق الاتصالات وأدى لقرب نفاد الطاقة، موضحة انه كان من المفترض أن تعمل المركبة لمدة أسبوع على الأقل.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، ستيف ألتيموس، إن مركبة الهبوط، التي تحمل اسم "أوديسيوس"، لا تزال تعمل وتولد الطاقة، لكنه توقع أن تتوقف عن العمل قريباً.

وأضاف: "عندما تأتي النهاية، سننتظر من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وبمجرد انتهاء الليل القمري، يمكننا محاولة استعادة الاتصال".

من جانبه، قال مدير مهمة المركبة، تيم كرين، إنه من غير المؤكد ما إذا كانت "أوديسيوس" ستعمل أم لا، فقد يؤدي البرد القارس في الليل القمري إلى تحطم الأجهزة الإلكترونية وعطب البطاريات.

وأضاف عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "X": "الليل القمري ليس مزحة، تخيل أنك تركت أجهزتك الإلكترونية المفضلة في الخارج لمدة 14 ليلة في القارة القطبية الجنوبية".

جدير بالذكر أن مهمة "أوديسيوس"، تعد أول هبوط أمريكي على سطح القمر منذ أكثر من 50 عاما، والثاني فقط في إطار برنامج خدمات الحمولات القمرية التجارية لدى "ناسا".