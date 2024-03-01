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بسبب فيديو على «تيك توك».. مدرب مانشستر يونايتد يطالب ناد إنجليزي بالاعتذار

3/1/2024 2:20:16 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

طالب الهولندي إريك تين هاغ، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، نادي فولهام بالاعتذار بعد السخرية من البرتغالي برونو فيرنانديز، قائد ولاعب وسط الفريق.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، أن تين هاج مدرب مانشستر يونايتد شن هجومه بعد انتقاد بأن قائد الفريق أدعى الإصابة عقب فوز فريقه الأربعاء على نوتنجهام فورست بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وقبل مواجهة يوم الأحد المقبل أمام مانشستر سيتي، سئل تين هاغ عن منشور لنادي فولهام عبر منصة "تيك توك" والذي أظهر فيرنانديز وهو ساقط على أرضية الملعب خلال مباراة الفريقين يوم السبت الماضي ببطولة الدوري الإنجليزي، مع تعليق: "سعداء لأنه بخير".

وقال المدرب الهولندي: "لا أعلم ذلك، ولكن إذا فعلوا ذلك سأقول إنه شيء غير صحيح، بالطبع ليس صحيحا بالمرة أن يصدر ناد مثل هذا بيان، أنهم مخطئون وعليهم الاعتذار".

وأعرب تين هاغ عن اعتقاده أن لاعبي نوتنجهام فورست كانوا يستهدفون فيرنانديز في تدخلاتهم، وقال: "إنه لاعب كرة قدم رائع وهو يخلق الكثير من الفرص، أنه أكثر من يخلق الفرص في الدوري الإنجليزي".

وأضاف: "أنت ترى كيف يستهدفه المنافسين في المباريات خاصة بعد مباراة يوم السبت الماضي، حينما تعرض لكدمة وقد رأوا ذلك، وشعرت بعد ذلك أن الحكم يجب أن يحميه، كان عليهم التغيير في بداية المباراة لأنه كان من الواضح أنهم كانوا يستهدفونه".

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