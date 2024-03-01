إصابة كريم بنزيما قبل قمة الاتحاد والهلال

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، إصابة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما قبل مواجهة الهلال، في مباراة قمة بالدوري السعودي، اليوم الجمعة.

وقال الاتحاد على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي" "أظهرت الفحوصات الطبية التي أجراها بنزيما على موضع إصابته عن تعرضه لمشكلة في عضلة الساق اليمنى".

وستكون استضافة الهلال لمنافسه الاتحاد أفضل استعداد للفريقينـ قبل مواجهتها في دور الثمانية لدوري أبطال آسيا.

ويدخل الفريقان مباراة القمة غدًا وهما في أفضل حال قبل استضافة الهلال لمباراة الذهاب في البطولة القارية يوم الخامس من مارس المقبل، على أن يكون الإياب بملعب الاتحاد بعدها بأسبوع واحد.

ويتطلع الهلال لمواصلة نتائجه الإيجابية بعدما انفرد بالرقم القياسي للانتصارات المتتالية في الدوري محققًا 14 فوزًا، ليفض الشراكة مع النصر الذي حقق 13 فوزًا خلال الفترة منذ نوفمبر 2013 حتى فبراير 2014.

كما عاد الاتحاد للمسار الصحيح بثلاثة انتصارات متتالية مع مدربه مارسيلو جاياردو بعد فترة من التراجع.

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