بواقع 2.84 فلس للسهم الواحد.. تاكسي دبي يوافق على توزيع 71 مليون درهم أرباحاً عن الربع الرابع

أعلنت شركة تاكسي دبي ش.م.ع، الشركة الرائدة في مجال توفير حلول التنقل الشاملة في دبي، اليوم عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، ووافق مجلس إدارة الشركة على أول عملية توزيع أرباح بقيمة 71 مليون درهم إماراتي، بواقع 2.84 فلس للسهم الواحد، للربع الرابع من عام 2023

قدمت تاكسي دبي أداءً قوياً خلال العام 2023 الذي شهد أيضاً إدراج أسهمها بنجاح في سوق دبي المالي خلال شهر ديسمبر الماضي. وارتفعت إيرادات عام 2023 بنسبة 11% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 1.95 مليار درهم إماراتي، وذلك بفضل الأداء القوي لقطاع مركبات الأجرة، والازدهار المتنامي في إمارة دبي والاتفاقيات الحصرية التي أبرمتها الشركة مع العديد من الجهات لتقديم خدمات النقل في المناطق ذات الطلب العالي، بما فيها مطار دبي الدولي، ما ساهم في زيادة عدد الرحلات خلال تلك الفترة. وبلغ حجم أسطول شركة تاكسي دبي في نهاية عام 2023 أكثر من 7,400 مركبة، نفذت خلالها مركبات الأجرة والليموزين التابعة لها 46 مليون رحلة، بزيادة قدرها 8% مقارنة بالعام السابق .

وقد ساهم الأداء القوي في الإيرادات إلى زيادة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 55% لتصل إلى 490.5 مليون درهم، مع هامش ربح بلغ 25% وزيادة قدرها 7 نقاط مئوية مقارنة بالعام الماضي ، وذلك بفضل التركيز المستمر للشركة على تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال تبني التقنيات المتطورة، وإطلاق مبادرات شملت تطوير مركز التحكم والذي يتولى مسؤولية توزيع الأسطول مع زيادة اعتماد المستخدمين على نظام الحجز الإلكتروني، والتي ساهمت بتعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين رحلة المتعامل. وبلغ صافي الربح 345.3 مليون درهم إماراتي للسنة المالية 2023، بزيادة قدرها 54% مقارنة بالعام الماضي، مع تدفقات نقدية بقيمة 129 مليون درهم إماراتي.

وقد حافظت تاكسي دبي على ميزانية عمومية جيدة خلال العام، حيث بلغت نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 1.3 ضعف. وحصلت الشركة على قرض بقيمة مليار درهم إماراتي في السنة المالية 2023 مع فترة استحقاق مدتها 5 سنوات، بالإضافة إلى تسهيل ائتماني متجدد بقيمة 200 مليون درهم إماراتي، حيث بقي المبلغ كما هو ولم يتم إجراء أي سحب منه في السنة المالية 2023.

وتعليقاً على نتائج شركة تاكسي دبي للسنة المالية 2023، قال سعادة عبد المحسن إبراهيم كلبت رئيس مجلس إدارة شركة تاكسي دبي: "تعكس النتائج القوية التي حققناها، بعد الطرح العام الأولي الناجح في سوق دبي المالي في ديسمبر 2023، مدى قوة أعمالنا المدعومة بالنمو الذي تشهده دبي، و بمكانتنا الرائدة في السوق في ظل البيئة التنظيمية الداعمة. تتمتع شركة تاكسي دبي برؤية واضحة واستراتيجية فاعلة ترتكز على خطط دبي الطموحة للتنمية الحضرية وعلى النمو القوي في عدد السكان وحركة السياحة، ما يعزز قدرتنا على مواصلة النمو على المدى الطويل وخلق القيمة لمساهمينا. كما يسرني أيضاً أن أؤكد أن مجلس إدارة الشركة أوصى بتوزيع أرباح بقيمة 71 مليون درهم للربع الرابع من عام 2023، بما يتماشى مع ما تعهدنا به خلال الطرح العام الأولي، ويخضع لموافقة المساهمين".

من جانبه، قال منصور رحمة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي: "حققت شركة تاكسي دبي نتائجاً إيجابية بعد الطرح العام الأولي الناجح في سوق دبي المالي، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 11% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 1.95 مليار درهم في عام 2023، مما أدى إلى زيادة صافي الأرباح بنسبة 54%. وقد قطعنا خلال العام شوطاً واسعاً في تحقيق أولوياتنا الإستراتيجية، حيث تمكنا من توسيع أسطولنا وتطبيق التقنيات الذكية لتعزيز الكفاءة التشغيلية لأعمالنا. إن شركة تاكسي دبي، وبفضل مكانتها كأكبر الشركات المشغلة في قطاع النقل في دبي وقدرتها على الاستفادة من فرص التوسع في الإمارات المجاورة ، تؤدي دوراً فعالاً في الربط بين الناس وتطوير البنية التحتية للنقل ذات المستوى العالمي في الدولة".

وأضاف: "تتسم توقعاتنا المستقبلية بالإيجابية في ظل البيئة الداعمة للنمو، ومكانة دبي كوجهة سياحية رائدة والتوسع الحضري المستمر في الإمارة."

مجلس الإدارة يوافق على توزيع أرباح الربع الرابع من عام 2023

وافق مجلس إدارة الشركة على أول عملية توزيع أرباح بقيمة 71 مليون درهم إماراتي، بواقع 2.84 فلس للسهم الواحد، للربع الرابع من عام 2023، والمضي بالحصول على موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة، حيث من المتوقع توزيع الأرباح في أبريل 2024.

أبرز الإنجازات التشغيلية للسنة المالية 2023

استخدمت تاكسي دبي، من خلال مركز التحكم الخاص بها، تقنيات الذكاء الاصطناعي لمراقبة أسطولها بالكامل من مركبات الأجرة ومركبات الليموزين والحافلات ودراجات التوصيل لضمان السلامة والكفاءة مع إعادة توجيه الخدمات إلى المناطق ذات الطلب المرتفع.

مركبات الأجرة: إطلاق خدمة "الأيدي الآمينة" عبر تطبيق شركة تاكسي دبي والتي تمكن أولياء الأمور من حجز مركبات الأجرة مسبقاً يومياً أو أسبوعياً أو شهرياً لنقل أبنائنا الطلبة من وإلى المدرسة، ما يوفر خدمة آمنة ومريحة للطلاب الذين يعيشون في المناطق التي لا تخدمها حافلات المدارس.

مركبات الليموزين: توقيع اتفاقية مع مركز دبي التجاري العالمي لتوفير خدمات الليموزين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لزوار المركز والعارضين، ما يعزز مكانة الشركة كمزود مميز لخدمات النقل في أهم وأبرز معالم دبي.

الحافلات: تجهيز أسطولها من الحافلات المدرسية بمزايا تقنية عالية لضمان سلامة الطلاب في جميع الرحلات. وتشمل كاميرات المراقبة، ونظام للكشف عن حركة الطلاب أثناء العبور، ونظام إنذار للطوارئ لإجراء اتصال فوري مع خدمات الطوارئ.

درّاجات التوصيل: أطلقتها شركة تاكسي دبي في سبتمبر 2022، حيث تطور هذا القطاع في الشركة بشكل كبير ليصل إلى أكثر من 752 درّاجة نارية في نهاية عام 2023. وخلال العام، وقّعت شركة تاكسي دبي اتفاقيات جديدة مع "نون" و"اتصالات" من خلال تطبيق "بسمات" فيما يتعلق بخدمات التوصيل عبر درّاجات التوصيل وذلك في إطار جهودها المستمرة لتوسيع وتطوير هذا القطاع الحيوي.

النظرة المستقبلية

بفضل التوقعات القوية لأداء اقتصاد دبي، تستشرف تاكسي دبي مستقبلاً واعداً في جميع القطاعات، حيث يتوقع أن يشهد معدل النمو السنوي المركب للسكان زيادة بنسبة 2.8% بين الأعوام 2023 و2040. ومن المتوقع أيضاً أن تسهم خطة دبي الحضرية 2040، والتي ستشهد تطوير تجمعات عمرانية جديدة في جميع أنحاء دبي، إلى زيادة الطلب على خدمات التاكسي والليموزين. وتحظى تاكسي دبي بمكانة قوية تُمكنها من الاستفادة من هذا النمو، وذلك من خلال الاستمرار في تنفيذ استراتيجيتها الرائدة والهادفة إلى توسيع أسطولها وتحسين الكفاءة التشغيلية، مع مواصلة توسعها في الإمارات المجاورة واستكشاف فرص الاندماج والاستحواذ.





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