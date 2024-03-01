القيادة العامة لشرطة دبي تطلق حملة كافح التسول لعام 2024 تزامنا مع قرب شهر رمضان الفضيل

(MENAFN
- Al-Bayan)
أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي حملة كافح التسول لعام 2024 تزامنا مع قرب شهر رمضان الفضيل.
وأكدت القيادة العامة لشرطة دبي على ضرورة التسلح بالوعي المجتمعي لتطويق هذا الفعل الذي ينشط موسميا وتحديدا بالمناسبات الدينية والوطنية، ولفتت إلى ضبط 499 متسولاً العام الماضي
مقارنة ب318
متسولاً العام 2022.
وقالت ان بعض العصابات تستغل الأطفال والمرضى وأصحاب الهمم، موضحة أن 99 %
من المتورطين يعتبرون التسول مهنة.
وناشدت القيادة العامة لشرطة دبي أفراد المجتمع الابلاغ بشكل فوري عن المتسولين عبر الاتصال على 901
وتطبيق عين الشرطة، مشيرة إلى ضبط سيدة استغلت طفلها في تسهيل عملية
التسول ووجد بحوزتها 30 ألف درهم وهي زائرة للدولة .
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