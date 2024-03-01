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القيادة العامة لشرطة دبي تطلق حملة كافح التسول لعام 2024 تزامنا مع قرب شهر رمضان الفضيل

3/1/2024 2:20:16 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي حملة كافح التسول لعام 2024 تزامنا مع قرب شهر رمضان الفضيل.

وأكدت القيادة العامة لشرطة دبي على ضرورة التسلح بالوعي المجتمعي لتطويق هذا الفعل الذي ينشط موسميا وتحديدا بالمناسبات الدينية والوطنية، ولفتت إلى ضبط 499 متسولاً العام الماضي
مقارنة ب318
متسولاً العام 2022.

وقالت ان بعض العصابات تستغل الأطفال والمرضى وأصحاب الهمم، موضحة أن 99 %
من المتورطين يعتبرون التسول مهنة.

وناشدت القيادة العامة لشرطة دبي أفراد المجتمع الابلاغ بشكل فوري عن المتسولين عبر الاتصال على 901
وتطبيق عين الشرطة، مشيرة إلى ضبط سيدة استغلت طفلها في تسهيل عملية
التسول ووجد بحوزتها 30 ألف درهم وهي زائرة للدولة .

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