114 مليون رحلة لمركبات الأجرة في دبي 2023

كشفت هيئة الطرق والمواصلات بدبي أن مركبات الأجرة قطعت خلال العام 2023 أكثر من 114 مليون رحلة، نقلت خلالها قرابة 198 مليون راكب، مشيرةً إلى أنه الإنجاز الأعلى في تاريخ الإمارة، ويؤكد على الحراك الاقتصادي الذي تشهده دبي التي رسّخت مكانتها باعتبارها وجهة مفضلة عالمياً للاستثمار والسياحة.

وقال عادل شاكري مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة، إن «47 % من الرحلات تمت عبر الحجز الإلكتروني، وبلغ معدل وقت وصول مركبات الأجرة للمتعامل 3.5 دقيقة»، مشيراً إلى أن الهيئة أضافت مؤخراً 950 مركبة تاكسي جديدة لقطاع مركبات الأجرة، وضاعفت عدد مركبات التاكسي في مطارات دبي بنسبة 100 %، من خلال إضافة 350 مركبة أجرة جديدة صديقة للبيئة، وذلك لمواكبة النمو المتزايد لأعداد المسافرين والزوار والفعاليات العالمية التي تشهدها الإمارة، وفي إطار الجهود الرائدة التي تبذلها لتلبية تطلعات المتعاملين والمجتمع.

وأوضح أن «الهيئة تسعى من خلال استراتيجيتها لرفع نسبة عمليات الحجز الإلكتروني لمركبات الأجرة بصورة تدريجية لتصل إلى 80 % خلال السنوات القادمة»، مشيراً إلى أن التوسع في تقديم خدمة الحجز الإلكتروني لمركبات الأجرة، عوضاً عن توفيرها على الطريق يسهل على المتعاملين الحصول على مركبات الأجرة، ويعزز من جهود حكومة دبي في التحول إلى المدينة الأذكى عالمياً في مجال تخطيط ونقل المدن من حيث تسهيل التنقل للأفراد وتقليل الاعتماد على المركبات الخاصة، كما يقلل من هدر الكيلومترات، وبالتالي يسهم في الحفاظ على البيئة من خلال تقليل الانبعاثات والحفاظ على كفاءة المركبة وعمرها الافتراضي.

تحليل البيانات

وأشار شاكري إلى أن «الهيئة تسعى لتحقيق ذلك عبر تنفيذ عدد من الخطط يأتي في مقدمتها تخصيص 600 مركبة أجرة لخدمة المتعاملين الذين يقومون بطلب الخدمة عبر خاصية الحجز الإلكتروني، وتخصيص 270 محطة توقف «taxi rank» تتواجد فيها مركبات الأجرة تضم أكثر من 1400 موقف، على أن تتم زيادتها خلال السنوات المقبلة إلى 350 محطة، لافتاً إلى أنه يتم تحديد أماكن محطات التوقف بناءً على تحليل البيانات الضخمة التي تدل على المواقع الأكثر طلباً لمركبات الأجرة لضمان وصولها للمتعامل في وقت قياسي».

وأضاف: «بالتوازي مع ذلك سيتم استحداث قنوات ووسائل جديدة لتقديم خدمات الحجز الإلكتروني بصورة تحفز المتعاملين على طلب الخدمة عبر القنوات والتطبيقات الذكية، إلى جانب توعية الجمهور بطرق عملية الحجز الإلكتروني لضمان الحصول على الخدمة في وقت قياسي، كما سيتم تفعيل خاصية الطلب التلقائي لمركبات الأجرة عبر النظام الذي سيوجه مركبات التاكسي إلى المناطق التي تشهد طلباً عالياً والذي سيتم عبر تحليل البيانات الضخمة على مدار الوقت، حيث أثبت نجاحه خلال فترة معرض إكسبو دبي 2020 وعدد من الأحداث التي احتضنتها واستضافاتها إمارة دبي».

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