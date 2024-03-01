راشفورد نجم مانشستر يونايتد: مساعدتي للأطفال الذي يعانون من الفقر الغذائي استفزت بعض الأشخاص

رد ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد، على المنتقدين الذين شككوا في التزامه مع ناديه، بعد استبعاد المدرب إريك تن هاغ له بسبب مشكلات تأديبية هذا الموسم.

وغاب اللاعب الدولي الإنجليزي البالغ من العمر 26 عامًا عن فوز يونايتد 4-2 في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي على نيوبورت كاونتي هذا الشهر، بعد أيام من رؤيته في أحد النوادي الليلية في بلفاست.

ويعتقد راشفورد، الذي سجل 30 هدفًا في مسيرته الموسم الماضي لكنه سجل خمسة أهداف فقط مع يونايتد هذا الموسم، أنه تعرض لمعاملة غير عادلة من قبل وسائل الإعلام.

وكتب اللاعب لمنصة ذا بليرز تربيون الإعلامية "عندما ارتكب خطأ، سأكون أول من أرفع يدي وأقول إنني بحاجة للقيام بعمل أفضل، لكن إذا شككت في التزامي تجاه مانشستر يونايتد، فهذا هو الوقت الذي يجب أن أتحدث فيه، نشأت هنا. لعبت لهذا النادي منذ أن كنت صبيا. رفضت عائلتي أموالا كانت ستغير مجرى حياتي عندما كنت طفلا حتى أتمكن من حمل هذه الشارة".

وأضاف "إذا بدأت في التشكيك في التزامي تجاه هذا النادي وحبي لكرة القدم، فسأطلب منك ببساطة أن تتمتع بمزيد من الإنسانية".

نال راشفورد الثناء خلال جائحة كوفيد-19 عندما أطلق حملة لصالح الأطفال الذي يعانون من الفقر الغذائي، مما دفع الحكومة في عام 2020 لأحداث تحول في نهجها.

ويعتقد أفضل لاعب في يونايتد الموسم الماضي أن عمله خارج الملعب أثار انتقادات أيضا.

وقال "كنت أحاول فقط استخدام صوتي للتأكد من أن الأطفال لن يعانون من الجوع لأنني أعرف بالضبط ما يشعرون به. لسبب ما، يبدو أن ذلك استفز بعض الأشخاص بطريقة خاطئة، يبدو أنهم كانوا ينتظرون أن أمر بلحظة إنسانية حتى يتمكنوا من توجيه أصابع الاتهام لي بالقول 'انظروا؟ انظروا من هو حقا؟'".

ويواجه يونايتد موسما مخيبا للآمال، حيث يحتل المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق ثماني نقاط عن أستون فيلا صاحب المركز الرابع.

وقال راشفورد "أعدكم أن العالم لم ير بعد أفضل ما في جعبة فريق يونايتد وأفضل ما لدى تلك التشكيلة من اللاعبين، نريد العودة للعب في دوري أبطال أوروبا.علينا فقط أن نواصل العمل، وهذا يبدأ مني".

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