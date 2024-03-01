حفل زفاف أسطوري لنجل أغنى رجل في آسيا



اعتاد الملياردير الهندي موكيش أمباني أغنى رجل في آسيا على إبهار العالم بحفلات الزفاف البالغة البذخ والمصممة بشكل يفوق الخيال.



وأعلن أمباني أنه سيقيم زفافاً أكثر إسرافاً وبذخاً من ذلك الذي أقامه لابنته الكبرى في عام 2018، وهذه المرة لابنه الأصغر أنانت البالغ من العمر 28 عاماً.

وانشغلت الصحف في جميع أنحاء الهند بتفاصيل احتفالات الزفاف، التي ستشهد زواج أنانت أمباني، 28 عاما، من راديكا ميرشانت، 29 عاما، وهي ابنة عائلة معروفة تدير شركة أدوية هندية عملاقة وفق روسيا اليوم.

ووصلت النجمة ريهانا أمس الخميس إلى جامناجار لحضور حفل ما قبل الزفاف، ومن المتوقع أن يسافر الرؤساء التنفيذيون للتكنولوجيا العالمية ونجوم بوليوود وأيقونات البوب ​​والسياسيون، لحضور المناسبة التي تستمر 3 أيام، والتي يستضيفها أمباني في نهاية هذا الأسبوع.

وبدأت مراسم الاحتفالات بمشاركة العروس والعريس بإطعام أكثر من 50 ألف شخص فقير في جامناجار، في ولاية جوجارات، موطن أمباني.

وتقام الاحتفالات في حديقة تبلغ مساحتها 3 آلاف فدان، تحتوي على أكثر من 10 ملايين شجرة وأكبر بستان مانغو في آسيا، كما أنها موطن لمركز أمباني لإنقاذ وإعادة تأهيل الحيوانات، والذي يضم ألفي حيوان تم إنقاذها من كل من الهند ومن جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الفهود والنمور والأسود والجاغوار والفيلة.

ومن المتوقع تقديم حوالي 2500 طبق للضيوف على مدار الأيام الثلاثة لضمان عدم تناول نفس الطبق مرتين أبدا.



يذكر أن أمباني، رئيس مجموعة شركات "ريلاينس إندستريز" التي تتعامل في كل شيء من الطاقة إلى المنسوجات والاتصالات، وهو أغنى رجل في آسيا، بثروة تبلغ 112 مليار دولار، وفقا لقائمة "فوربس".





هوايات موكيش أمباني

من هوايات موكيش أمباني الطعام الهندي وأفلام بوليوود ولعبة الكريكيت، كما يحب المطبخ الهندي الجنوبي ويذهب كثيرًا إلى "مايسور كافيه" (Mysore Cafe) وهو مقهى شهير في وسط مومباي يعود إلى ثلاثينيات القرن العشرين، كما أنه مهووس بالتكنولوجيا ويحب مواكبة أحدث المعدات والتطورات في مجال الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية والتشغيل الآلي.

ويحرص "موكيش" على مشاهدة ما يقارب ثلاثة أفلام بوليوودية في الأسبوع، ويمكن القول إنّ أهم مظاهر ترفه هو البرج الذي بناه في جنوب مومباي، كما يملك الملياردير فريق محترفي الكريكيت "مومباي إنديانز".