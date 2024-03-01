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نهاية مروعة لتجربة تناول طعام فاخر.. تحطم طائرة على متنها سياح واصطدامها ببرج

3/1/2024 2:20:15 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

انتهت تجربة تناول طعام فاخر على متن طائرة مروحية بحادث مروع حيث سقطت الطائرة بعد إقلاعها.

وأظهر مقطع فيديو وصف بـ"المرعب"، حالة من الذعر داخل طائرة هليكوبتر (مروحية) سياحية بعد أن خرجت عن السيطرة قبل أن تتحطم بعد إقلاعها مباشرة في كولومبيا بحسب روسيا اليوم.


وفقدت المروحية، التي كان من المفترض أن تظل في الهواء لمدة 12 دقيقة فقط لنقل الركاب للاستمتاع بتجربة "تناول طعام فاخرة"، السيطرة، وسقطت من الهواء، واصطدمت بجانب مبنى شاهق في ميديلين يوم الاثنين.

ونجا جميع الأشخاص الستة الذين كانوا على متن المروحية "Bell 206" بأعجوبة من هذا الحادث.

وقال المسؤولون أن أحد الركاب المصابين تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج من كسر في الساق ورضوض في الجسم.

ويُسمع في مقطع الفيديو المسافر المقيم في تكساس، فرانسيسكو سالاس، 36 عاما، وهو يتصل بخدمات الطوارئ باستخدام مزيج من اللغتين الإسبانية والإنجليزية، وفق صحيفة "دايلي ميل".

وكانت رحلة المروحية جزءا من تجربة تناول الطعام التي يقدمها مطعم "Hangar"، وهو مطعم ذو طابع طيراني يقع في حي ميديلين في مانريكي، إذ يتقاضى العملاء حوالي 73 دولارا مقابل رحلة طيران مدتها 12 إلى 15 دقيقة من مطار أولايا هيريرا إلى المطعم، حيث كان من المفترض أن يتم الترحيب بهم بكوكتيل.

وهرع أكثر من 70 من عمال الطوارئ إلى مكان الحادث وساعدوا في انتشال المسافرين بعد الحادث المروع.

وتم تعليق جميع رحلات طائرات الهليكوبتر بينما تحقق السلطات في سبب الحادث.

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