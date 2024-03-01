بايدن: تحدثت مع أمير قطر والرئيس المصري بشأن غزة

MENAFN - Al Wakeel News)قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه تحدث مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن الصراع في غزة، وجهود واشنطن لتأمين إطلاق سراح المحتجزين.



وفي وقت سابق الخميس، أفاد بيان للديوان الأميري القطري بأن المحادثات تناولت جهود قطر الهادفة للتوصل إلى اتفاق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة.



من جانبها، قالت الرئاسة المصرية إن السيسي شدد على ضرورة التوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار "يتيح نفاذ المساعدات الإنسانية بالشكل الكافي والملائم".