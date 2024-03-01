الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بذكرى تعريب قيادة الجيش

MENAFN - Al Wakeel News)تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني برقيات تهنئة من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لتعريب قيادة الجيش العربي، التي تصادف اليوم الجمعة، الأول من آذار.



كما تلقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، برقيات تهنئة مماثلة بهذه المناسبة.



واستذكر مرسلو البرقيات القرار الشجاع والحكيم للمغفور له، بإذن الله، جلالة الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، بتعريب قيادة الجيش العربي، والذي شكل علامة فارقة ونقطة تحول مشرقة في تاريخ الأردن الحديث، ومسيرة استقلاله وسيادته.



وثمنوا اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني بالقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، حتى أصبحت أنموذجا يحتذى به في الحزم والبسالة والانضباطية والخلق العسكري الرفيع، والتحلي بأعلى درجات الجاهزية والاحتراف.

