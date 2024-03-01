Friday, 01 March 2024 10:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


6 شهداء بقصف الاحتلال منزلا بمخيم البريج

3/1/2024 2:09:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت قناة الأقصى الفضائية إن قصفا إسرائيليا استهدف منزلا في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة، خلّف 6 شهداء وعددا من الجرحى.


وأضافت القناة أن طيران ومدفعية الاحتلال استهدفت أحياء سكينة عدة في دير البلح وسط قطاع غزة.

MENAFN01032024000208011052ID1107920786

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث