6 شهداء بقصف الاحتلال منزلا بمخيم البريج
التاريخ
3/1/2024 2:09:49 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت قناة الأقصى الفضائية إن قصفا إسرائيليا استهدف منزلا في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة، خلّف 6 شهداء وعددا من الجرحى.
وأضافت القناة أن طيران ومدفعية الاحتلال استهدفت أحياء سكينة عدة في دير البلح وسط قطاع غزة.
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